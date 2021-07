„Kiedy Słońce ponownie okrąży Ziemię”. Wpadka prowadzącego „Panoramy” hitem sieci

We wtorek 20 lipca Karol Gnat w „Panoramie” wypowiedział zdanie, które wprawiło widzów w konsternację. Mówił w nim o Słońcu okrążającym Ziemię. Internauci zastanawiają się teraz, czy doszło do pomyłki, czy też był to jedynie dziwny żart prowadzącego. O sprawie piszą m.in. Wirtualne Media.

– Kto bogatemu zabroni. A kiedy słońce ponownie okrąży Ziemię i zatrzyma się niemal w tym samym punkcie w telewizyjnej Dwójce usłyszą państwo znów dźwięk „Panoramy”. Dzisiaj to wszystko – powiedział dokładnie prowadzący program Karol Gnat, kończąc wtorkowe wydanie „Panoramy”. Ostatnim materiałem tego dnia była historia rywalizacji Jeffa Bezosa i Richarda Bransona w dziedzinie lotów kosmicznych. W mediach społecznościowych od razu odnotowano wpadkę Gnata, pytając o jego intencje. Niektórzy próbowali bronić pracowników „Panoramy”, mówiąc o żarcie. Inni od razu zarzucili im wpadkę i nieznajomość podstaw astronomii. Przypomniano, że z błędu dziennikarzy Telewizji Publicznej nie byłby zadowolony nasz zasłużony dla nauki rodak, Mikołaj Kopernik. twitter Karol Gnat dla Telewizji Polskiej pracuje od 5 lat. Początkowo pracował w oddziale TVP w Kielcach, by później przenieść się do TVP Info i prowadzić tamtejsze programy informacyjne. „Panoramę” po raz pierwszy poprowadził jesienią 2016 roku. W listopadzie 2019 roku z kolei dołączył do gospodarzy programu „O tym się mówi” w TVP Info. Czytaj też:

