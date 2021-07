TVP opublikowała plan finansowy. Zakłada 250 milionów złotych straty

W roku 2020 budżet Telewizji Polskiej wynosił 2,041 mld zł, w tym będzie to już 2,066 mld. To sumy robiące ogromne wrażenie, zwłaszcza w zestawieniu z poprzednimi latami. Wirtualne Media przypomniały, że w latach 2014-2016 mowa była o 366 do 444 mln zł rocznie z abonamentu, a w 2010-2013 nawet poniżej 300 mln zł rocznie.

W tym roku zwiększyć się mają przychody stacji – i to aż o 5,4 proc. Większe wpływy będą m.in. z reklam i sponsoringu, powiązanych z ważnymi wydarzeniami sportowymi (Euro 2020 i Tokio 2020). Te same imprezy pociągają za sobą jednak spore koszty. W sprawozdaniu podkreślono, że to m.in. ta tematyka odpowiadała za wzrost kosztów z 2,566 mld zł do 3,366 mld zł rok do roku.

„Głównie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Igrzyska Olimpijskie, transmisje z meczów eliminacyjnych do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2022 r., transmisje meczów z Ligi Narodów, Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ekstraklasy, Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet i mężczyzn” – wyliczano.

Nowe kanały tematyczne TVP i inne wydatki

Wspomniano też o kosztownym uruchomieniu kanału TVP Kobieta, przygotowaniach do uruchomienia w październiku tego roku TVP Nauka oraz wciąż przynoszącego straty TVP Dokument. W przyszłości spore środki przeznaczone zostaną też na budowę siedzib oddziałów regionalnych w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach oraz na halę zdjęciową w Warszawie. Wydatki rosną też wraz ze wzrostem cen prądu, pensji minimalnej i nieodliczonego VAT-u.

