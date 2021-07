Bezos bezlitośnie wyśmiewany przez Fallona: Ubrał się w dziale „kryzys wieku średniego”

Jimmy Fallon we wtorkowym odcinku „The Tonight Show” nabijał się z Bezosa przez bite 6 minut. – Najpierw Branson, teraz Bezos. Jutro Warren Buffet będzie próbował dostać się tam przy pomocy balonów, jak ten staruszek z bajki „Odlot” – żartował.

Wiele kpin poświęcono ubraniom Bezosa. – Wiesz, że jesteś bogaty, kiedy możesz nałożyć na siebie takie coś, a wszyscy pracujący dla ciebie mówią: „Och tak, wygląda świetnie. Tak, jesteś wybrańcem ludu, po prostu leć w kosmos” – mówił Fallon. – Ma kombinezon i kapelusz kowbojski, które znalazł w pakiecie „kryzys wieku średniego” – dodawał. Bezosa porównał też do skrzyżowania dwóch głównych postaci animacji „Toy Story”: Buzza Astrala z Woodym.

Jeff Bezos, jego brat Mark, 82-letnia Wally Funk i 18-letni Oliver Daemen we wtorek 20 lipca polecieli w kosmos na pokładzie rakiety New Shepard od Blue Origin. Start misji organizowanej przez najbogatszego człowieka na Ziemi odbył się o godzinie 15.00 czasu polskiego.

Najstarsza i najmłodsza osoba w kosmosie

Wally Funk ma 82 lata i należy do kobiet z grupy „Mercury 13”. Nazwa pochodzi od szkolenia, które przeszły one w latach 60., jednak nigdy nie dotarły do kosmosu, ani nawet nie dostały się do korpusu astronautów NASA. Wszystko wyłącznie dlatego, że były kobietami. W tamtych czasach wszyscy astronauci NASA byli wojskowymi pilotami i mężczyznami.

Po drugiej stronie skali był Oliver Daemen. Student Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii został najmłodszym astronautą w historii. Osiemnastolatek zajął miejsce anonimowego zwycięscy aukcji, który za miejsce na pokładzie rakiety zapłacił 28 milionów dolarów, a następnie odwołał swoje uczestnictwo ze względu na inne plany.

