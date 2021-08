Tekst Onetu pod ostrzałem w TVP Info. Ogórek o „dnie”, Jakimowicz: Jedźmy dalej, żenada

Zamiast „#Jedziemy” w porannym paśmie w TVP Info w wakacje widzowie spotykają się z Jarosławem Jakimowiczem i Magdaleną Ogórek. W programie „W kontrze” nie brakuje opinii i ocen autorów, a we wtorek poświęcili oni chwilę jednemu tekstowi z portalu Onet.

– Nie próbujmy podjudzać, kto na tym, co ugrywa, cieszmy się szczęściem tych sportowców, bo dla nich to duża radość – mówił Jakimowicz, gdy przerwała mu Ogórek, zapowiadając pewien materiał w taki sposób: – To teraz uważaj, to Ringier Axel Springer.

Widzom ukazał się zrzut ekranu ze strony głównej Onetu (wydaje go Ringier Axel Springer Polska) i krótki tytuł: „Medale zakłamują rzeczywistość. To najgorszy występ Polaków od... 69 lat”. Lektor ogłosił wtedy: – Czyli Ringier Axel Springer nie pierwszy raz nieprzychylny Polsce.

„W kontrze”. Jakimowicz i Ogórek załamują ręce nad tekstem Onetu

Po takim przedstawieniu materiału Ogórek wypaliła: – No tak jak wydawało nam się, że można było przebić dno od spodu w sytuacji użalania się nad oficerami, żołnierzami Wehrmachtu, jaką oni mają ciężką wigilię. To można te dno przebić bardziej, okazuje się, no, ale... Kapitał nie ma poglądów.

Słowa Ogórek nie są nieprzypadkowe, ponieważ przywołała szeroko krytykowany w mediach publicznych „Na froncie, w obozie, pod okupacją… Najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia”, w którym opisano, jak wyglądała Wigilia żołnierzy Wehrmachtu pod Stalingradem.

Przez cały czas, gdy mówiła Ogórek, Jakimowicz wzruszał ramionami i kręcił głową, powtarzał też „nie”, „nie wiem”. Gdy aktor w końcu zabrał głos, ogłosił:

– Jedźmy dalej, żenada to jest, ci wszyscy, którzy klikali, pisali, publikowali to, nie wiem, co robili, sprawdzali, redagowali, powinni ze wstydu się spalić, pełna żenada. W ten sposób zmieniać, zaczarowywać, zmieniać rzeczywistość.

Co napisał Onet o Tokio 2020?

Czy oburzenie byłej kandydatki na prezydenta i Jakimowicza jest słuszne? Tytuł, który tak szeroko komentowali, to skrócona wersja tytułu tekstu „Przeglądu Sportowego”. Autor materiału wyjaśnia, dlaczego tylko na pierwszy rzut oka medalowy wynik Polaków z igrzysk olimpijskich w Tokio wygląda dobrze. Jak dowodził, Polacy zdobyli 14 medali, ale w zaledwie „pięciu dyscyplinach sportu”.

Kluczowe zdanie tekstu brzmi:

„Jesteśmy dobrzy w lekkiej atletyce i na wodzie, gdy pływamy łódką. Lekkoatleci zaliczyli najlepszy start w historii, swoje medale mają kajaki, wiosła i żagle. Do tego grona dołączyły zapasy i to tyle, cały polski sport. Pod tym względem to najgorszy występ od 69 lat i igrzysk w Helsinkach w 1952 r”..

Autor po prostu wrzucił do jednego worka całą lekkoatletykę, bez wydzielania różnych jej konkurencji (biegi, chód, rzuty, skoki).