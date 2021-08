Przez 18 lat był związany z TVN. Ma być twarzą w anglojęzycznym kanale TVP

Sergiusz Ryczel to dziennikarz sportowy, który od 2002 roku był związany z TVN. Prowadził serwisy sportowe na antenach TVN i TVN 24. Pracował też w kanale nSport. Po połączeniu platformy cyfrowej n z Cyfrą+ współpracował z Canal+, wciąż przygotowując materiały do TVN i TVN 24.

W 2020 roku Dziennikarz i prezenter Ryczel rozstał się z redakcją sportową Canal+. Wirtualnym Mediom przekazał, że do rozstania doszło „za porozumieniem stron”. Jednak dyrektor redakcji sportowej Michał Kołodziejczyk w rozmowie z „Press” ujawnił, że to nie była „wspólna decyzja”.

Sergiusz Ryczel w Poland In, które zmienia się w TVP World

Od kilku tygodni Ryczel pracuje w anglojęzycznym kanale internetowym Telewizji Polskiej Poland In. Prowadzi tam sportowy magazyn „Inside the game”. co ciekawe 44-letni Ryczel jest absolwentem filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Jak informuje portal Wirtualne Media w przyszłym roku Poland In ma zostać przekształcony w TVP World. Do zmiany marki na TVP World ma dojść już jesienią tego roku. Stacja ma nadawać z satelity i być dostępna w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych.

– Poland In to dobry grunt do zbudowania czegoś poważnego. Mówię pracownikom, że nie nastawiamy się na wielką rewolucję, tylko ewolucję Poland In. Stopniowe przejście z 3-godzinnego bloku programowego w prawie 24-godzinny kanał – zapowiadał niedawno szef TVP World Marcin Darmas cytowany przez Wirtualne Media. – Będziemy mniej niż w Poland In mówić o Polsce, a bardziej mówić o regionie. Kanał ma mówić o tym co się dzieje w Trójmorzu i tłumaczyć widzom na zachodzie co się dzieje na wschodzie – dodał.

Czytaj też:

Kto może kupić TVN? Oto możliwe scenariusze dla właściciela stacji