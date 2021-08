Wyraźnie wzburzona Magdalena Ogórek ostro o TVN-ie. Niepodziewanie krzyknęła: Nie chcę Jachiry

Wtorkowy program publicystyczny „W kontrze” na antenie TVP Info zaczął się od wyemitowania filmu z Instagrama z lwem warczącym na człowieka gotującego wodę.

instagram

To wyraźne nawiązanie do poniedziałkowego programu, w którym Jarosław Jakimowicz przyrównywał Władysława Frasyniuka do „lwa, który już nie może”.

– Ja nie wiem, czy to nasz wydawca, w kontekście mojej wczorajszej opowieści o lwie. Kiedy lew, i co, i kto, i jak… – mówił Jakimowicz.

– Nie kontynuuj – zaapelowała Magdalena Ogórek. – Państwo nie potrzebują lwa, potrzebują Jarosława Jakimowicza i moją skromną osobę do tego, by obudzić się bardzo żywo – dodała.

Ogórek: Telewizja komercyjna śmieje się wszystkim oburzonym w twarz

Pierwszym tematem w programie była trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Ogórek przywołała słowa Alaksandra Łukaszenki, który o wywołanie konfliktu na granicy oskarża Polskę. W tym kontekście ostro odniosła się też do telewizyjnej konkurencji.

– Wszyscy ci, którzy udawali, że nie wiedzą, o co chodzi na granicy polsko-białoruskiej, to przekonują się teraz naocznie, że dokładnie chodzi o to, co wszyscy wiedzieli, tylko TVN udawał, że to się nie dzieje – mówiła Ogórek wyraźnie wzburzona. – Jak wystartowałaś, uh – skomentował jej antenowy kolega.

Ogórek odniosła się też do opublikowanego przez TVN oświadczenia, w którym mowa jest o ubolewaniu, ze prowadzący nie zareagował na słowa gościa.

– Telewizja komercyjna śmieje się wszystkim oburzonym w twarz. Bo z jednej strony oświadczenie, że przepraszają, a z drugiej pan Kajdanowicz prowadzący wczoraj główne wydanie „ Faktów ” – kontynuowała po chwili Ogórek. – I teraz Jarosław, dajesz takie oświadczenie i jednocześnie ten sam pan Kajdanowicz prowadzi ci główne wydanie Faktów. Rozumiesz? – pytała kolegi. – T o się w głowie nie mieści, bo to idzie dokładnie w tym samym nurcie, jak te osoby z ustawek, które krzyczały do tej straży granicznej, do funkcjonariuszy: wylegitymujcie się, pokażcie się nazwiska. Jak Balcerowicz. Balcerowicz na Twitterze też tak: nazwisko. W tym sznycie – dodała.

– Ja nie rozumiem cały czas jednej rzeczy: czy oni kochają Polskę? Czy oni myślą o niezależnym, autonomicznym kraju, jakim jest Polska? Czy im naprawdę wszystko jest jedno, byleby odsunąć PiS od władzy? – zastanawiał się Jakimowicz.