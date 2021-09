Żona ministra w polskiej edycji „Top Model”. Do programu zgłosiła się bez wiedzy męża

W środę 1 września o godz. 21:30 na antenie TVN zostanie wyemitowany premierowy odcinek 10. edycji „Top Model”. Stacja zapowiedziała, że w programie wystąpi żona polskiego ministra, która zgłosiła się do show „w tajemnicy przed mężem”. – Mąż nic nie wie – powiedziała Marianna Schreiber na nagraniu, które udostępnił TVN. Dopytywana przez jurorów, dlaczego nie poinformowała męża o swoich planach, odparła: „Myślę, że to po prostu przeczy jego spojrzeniu na obraz naszej rodziny”.

Żona Łukasza Schreibera w „Top Model”

– Kim jest twój mąż? W sensie: czym się zajmuje, że to przeczy jego spojrzeniu na rodzinę, czy na to, że jesteś w naszym programie? – zapytał Dawid Woliński. – Jest politykiem – odpowiedziała. – Twój mąż to jest ten minister? – dociekał juror, a na tak zadane pytanie, uzyskał twierdzącą odpowiedź.

Łukasz Schreiber to polityk Prawa i Sprawiedliwości. Pełni funkcję ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego. Onet skontaktował się z politykiem, aby skomentował występ swojej żony w programie rozrywkowym. „Miłego dnia życzę” – odpisał dziennikarzom Łukasz Schreiber.

Marianna Schreiber: Prawdy i tylko prawdy dowiecie się na moim Instagramie

O swoim występie w programie Marianna Schreiber poinformowała w mediach społecznościowych. – Chciałam zaznaczyć, że prawdy i tylko prawdy dowiecie się na moim Instagramie i zapraszam was serdecznie do obserwowania mnie, do zadawania mi pytań. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie. Pamiętajcie jedną ważną rzecz, że nie zawsze wszystko, co się pisze w internecie, to jest prawda – powiedziała na InstaStories.

