Miłosz Kłeczek z TVP Info naruszył zasadę obiektywizmu? Jest decyzja REM

Jak podaje serwis Wirtualne Media, chodzi o program „O tym się mówi” wyemitowany 16 sierpnia. Prowadzącym był Miłosz Kłeczek, natomiast jego gośćmi senator KO Kazimierz Kleina i europoseł Patryk Jaki (Solidarna Polska). Po programie do Rady Etyki Mediów wpłynęła skarga od senatora, w której pojawiły się zarzuty pod adresem Miłosza Kłeczka.

Rada Etyki Mediów przychyla się do skargi na dziennikarza TVP Info

Zdaniem polityka, cytują Wirtualne Media, prowadzący był nieobiektywny, nie pozwalał się wypowiedzieć przeciwnej stronie i narzucał swoją narrację. Zarzuty senatora KO podzieliła również Rada, która szczegółowo przeanalizowała program.

Jak wynika z wyliczeń Rady, prowadzący wypowiadał się 12 razy, co stanowi 28 proc. czasu audycji. Europoseł Jaki, choć wypowiedział się tylko dwa razy, miał na tyle swobody, że zajął 40 proc. czasu antenowego, a senator Kleina zabrał głos 8 razy, jednak stanowiło to tylko 23 proc. czasu audycji. Pozostałe 9 proc. zajęła migawka z cytatem z innego programu TVP Info. Rada odnotowała także, że wypowiedzi Kleiny były często przerywane, a cześć odbywała się w dwugłosie z prowadzącym, co nie pozwalało gościowi w pełni się wypowiedzieć. Rada stwierdziła przy tym, że dziennikarz TVP Info, prowadząc audycję, złamał nadrzędną zasadę dziennikarską – zasadę obiektywizmu i uczciwości.

