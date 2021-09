Patronite.pl blokuje zbiórkę Jana Pospieszalskiego. Chodzi o treści dotyczące koronawirusa

Po rozstaniu z TVP Jan Pospieszalski wciąż szuka sobie nowego zajęcia. W połowie sierpnia wspólnie z Janem Pawlickim zapoczątkował na YouTube kanał „Janek Pospieszalski #WARTO”. Jego najnowszy pomysł opiera się na crowdfundingu, czyli korzystaniu z darowizn internautów. Problem w tym, że wśród tematów poruszanych na #WARTO dominuje Covid-19, a sposób przedstawiania tego zagadnienia kłóci się z regulaminem portalu Patronite.pl, przez którym zbierane są pieniądze na działanie kanału.

Jak zwraca uwagę portal Wirtualne Media, kanał na YouTube toi początek drogi do stworzenia marki medialnej Warto.Media. Pospieszalski i Pawlicki zakładają, że na początek potrzebne im będzie 24 zł miesięcznie na ich działania. „Musimy zająć się wieloma ważnymi tematami społecznymi i interwencyjnymi, o których piszecie do nas w setkach listów, maili, wiadomości i komentarzy. Chcemy działać i docierać wszędzie tam, gdzie nie docierają tradycyjne media. Zawsze pod prąd wszelkiej propagandy i łamiąc ustalone narracje” – tłumaczą w opisie zbiórki.

Obecnie zbiórka środków jest jednak wstrzymana. Jak czytamy, „Rada Naukowa Patronite.pl negatywnie oceniła treści Autora dot. epidemii COVID-19”. Zamiast do jego profilu, portal odsyła do strony internetowej Polskiej Akademii Nauk, poświęconej zagadnieniom dotyczącym koronawirusa. Jan Pawlicki w rozmowie z Wirtualnymi Mediami zapewniał, że jest to standardowa procedura, która zakończy się weryfikacją. Wyraził przekonanie, że zbiórka wystartuje pod koniec tygodnia.

Program Pospieszalskiego zniknął z TVP

12 kwietnia w TVP ukazał się ostatni odcinek programu „Warto Rozmawiać”. Kolejny był już nagrany i gotowy do emisji, jednak nie pojawił się ani na antenie TVP3, ani w TVP1 czy TVP Polonia, gdzie trafiały jego powtórki. Dopiero kolejnego dnia światło dzienne ujrzało stanowisko Komisji Etyki TVP, w którym tłumaczono powody takiego stanu rzeczy. Jak tłumaczyła Komisja, w programie „Warto rozmawiać” z 12 kwietnia naruszono zasady etyki dziennikarskiej, przedstawiając wyłącznie krytyczne opinie o walce rządu z epidemią. Zaproszeni tam lekarze, prawnik i publicysta nie zostawili suchej nitki na strategii walki z pandemią, przedstawianej i forsowanej przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

Kurski: Jan Pospieszalski sam się wykluczył

27 sierpnia w piątek na portalu Wirtualnemedia.pl opublikowano artykuł, z którego wynika, że program Jana Pospieszalskiego nie wróci na antenę tej jesieni. – Myślę, że Janek Pospieszalski sam się wykluczył, nakręcając histerię antyszczepionkową i atakując walkę rządu z pandemią. Trudno: był okres pewnej próby, wydawało się, że nastąpi jakieś uspokojenie. Tymczasem po stronie redakcji „Warto rozmawiać”, a także samego prowadzącego, nastąpił zupełny „odpał” w tej sprawie – powiedział prezes TVP.

Czytaj też:

„Magia nagości”. Prowadząca o kontrowersjach: To wynik dulszczyzny i wychowania w wierze katolickiej