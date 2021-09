TVN24 z koncesją. Piotr Kraśko emocjonalnie zaczął program. „To nie jest zwyczajny dla nas dzień”

W środę 22 września Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz kolejny pochyliła się nad wnioskiem o przyznanie koncesji stacji TVN24. Tym razem decyzja okazała się pomyślna dla właścicieli telewizji, która otrzymała polską koncesję. Decyzja została ogłoszona niedługo przed rozpoczęciem programu „Fakty po Faktach” , czemu poświecił wstęp prowadzący program.

– Tak, to jest to samo studio, to była ta sama czołówka, to jest ta sama pora. To są „Fakty po Faktach” , ale to nie jest zwyczajny dla nas dzień – rozpoczął program Piotr Kraśko. – Pozostały 4 dni obowiązywania koncesji, na podstawie której w tej chwili nadajemy. Czekaliśmy 594 dni na przedłużenie prawa do nadawania. Stało się to 15 minut temu – obwieścił dziennikarz.

Kraśko porównał sytuację polityków i dziennikarzy. Jak tłumaczył, ich mandatem jest wynik wybór, a praca osób z mediów uzależniona jest od sympatii widzów. – Państwa prawem jest dostęp do informacji, a naszym prawem do istnienia jest to, że państwo są z nami. To była pierwsza stacja informacyjna w Polsce. To wciąż jest największa stacja informacyjna w Polsce – wyliczał Kraśko. – I wiem, że jestem w tej sprawie obiektywny, bo jak państwo wiedzą, nie byłem w niej od samego początku – zaznaczył, nawiązując do swojej wieloletniej pracy w Telewizji Polskiej.

Kraśko: Chcemy nadawać na podstawie polskiej koncesji

– Patrzyłem na TVN24 też jak na konkurencję. Ale patrzyłem z szacunkiem, czasem zazdrością i podziwem, że moje wspaniałe dzisiaj koleżanki i koledzy stworzyli coś, co wtedy wydawało się niezwykłe, a dziś trudno sobie wyobrazić każdy kolejny dzień bez ciągłego dostępu do informacji. Także w innych stacjach informacyjnych – mówił Kraśko.

Dziennikarz przypomniał, że TVN24 miała już wcześniej przyznaną holenderską koncesję. – Ale to jest polska stacja i jesteśmy z tego dumni, że jesteśmy największą stacją informacyjną w naszym kraju. Chcieliśmy i chcemy nadawać na podstawie polskiej koncesji. Nie było żadnych powodów formalnych albo prawnych, żeby ta koncesja nie była nam wcześniej przyznana, nie po 594 dniach – mówił Piotr Kraśko. Podkreślił też, że KRRiT nie podjęła decyzji bezwarunkowo, bowiem wcześniej przyjęła uchwałę, której treść sugeruje, że to nie koniec sprawy TVN24.

