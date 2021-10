„Kropka nad i”. Monika Olejnik usłyszała niespodziewane głosy: Gadają cały czas tam z tyłu!

Jednym z tematów rozmowy z europosłem Radosławem Sikorskim w „Kropce nad i” na antenie TVN24 był spór Polski z Unią Europejską i wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący stosunku prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.

– Unia Europejska jest możliwa tylko wtedy, gdy państwa przestrzegają uzgodnionych reguł. To jest tak, jakby nasza reprezentacja pojechała na Mundial i powiedziała, że wy tu macie swoje zasady, ale nasz PZPN uchwalił nasze, patriotyczne, polskie zasady gry w piłkę nożną i nam wolno używać ręki w polu karnym na przykład. To oni mają do wyboru: albo nas przekonać, że obowiązują wspólne zasady, albo gra jest niemożliwa – mówił Sikorski.

Monika Olejnik: Gadają cały czas tam z tyłu!

Europoseł KO uważa, że Trybunał Konstytucyjny nie podjął samodzielnej decyzji. – Myślę, że pani mgr Przyłębska jest tak niezależna od Jarosława Kaczyńskiego, jak pan minister Marek Suski – zakpił.

– Gadają cały czas tam z tyłu – rzuciła wtedy prowadząca program Monika Olejnik, wywołując uśmiech na twarzy Sikorskiego. Na antenie nie było słychać głosów, które usłyszała dziennikarka TVN24. – Halo? Przepraszam, nie usłyszałam, co pan powiedział – po chwili zwróciła się do swojego gościa.

– Myślę, że pani mgr Przyłębska jest tak samo niezależna od prezesa Kaczyńskiego, jak pan minister Marek Suski – głośno i wyraźnie powtórzył Sikorski.

