Kolejny odcinek „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” za nami. Zobacz występy gwiazd

Piątkowy odcinek 15. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” był już szóstym, a otworzył go Chris Cugowski, który wcielił się w Macklemore'a i zaśpiewał „THRIFT SHOP”. Później na scenie zjawił się Robert Janowski w roli Bono, czyli wokalisty U2 i zaśpiewał jedną z najbardziej znanych piosenek zespołu, czyli „One”.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Klara Williams wygrała ostatni odcinek

Trzeci występ przypadł Barbarze Kurdej-Szatan, która zaśpiewała „Break my Heart” Dua Lipy. „Jak ona się rusza! Jak ona śpiewa! Prawdziwa petarda!” – podsumowano na Instagramie programu tuż po tym wykonaniu. Katarzynie Łaskiej przypadło trudne zadanie, ponieważ wcieliła się w Arethę Franklin i śpiewała „I Say a Little Prayer”.

Z kolei Tomasz Ciachorowski wystąpił jako Kanye West, Paulina Sykut-Jeżyna wcieliła się natomiast w Artura Rojka (śpiewała „Peggy Brown” z repertuaru Myslovitz). Przedostatni występ to z kolei Klara Williams jako Donna Lewis i „I Love You Always Forever”. To właśnie Klara Williams zwyciężyła w programie (po raz pierwszy), w którym wystąpił jeszcze Adam Zdrójkowski. Aktor po raz pierwszy w tej edycji programu wcielił się w kobietę – śpiewał „Na pierwszy znak” Hanki Ordonównej.

