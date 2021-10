Lew Starowicz wypowiedział się na temat „Magii nagości”. Jak ocenia kontrowersyjny program?

Starowicz rozmawiał z Onetem w związku z premierą swojej nowej książki, zatytułowanej „Jak nie zostać moim pacjentem”. Uznany seksuolog nie poświęcił zbyt wielkiej uwagi do tematu „Magii nagości”, ale też nie unikał jasnych i mocnych sformułowań.

– Obejrzałem jeden odcinek jakiegoś reality show, w którym pary wybierają się, oceniając czyjeś nagie ciała – mówił przy okazji dyskusji o telewizji profesor Lew Starowicz, mając oczywiście na myśli „Magię nagości” na Zoom TV.

– Ubawiło mnie to setnie, bo to komedia, a wszystko sprowadza się to do wielkiego udawania. Jeden odcinek mi wystarczył, kolejne to byłaby strata czasu – przyznał. – Myślę, że ludzie to oglądają na tej zasadzie, jak oglądali egzekucje w średniowieczu – dodał, podkreślając niezwykły i niezbyt wartościowy pod względem edukacyjnym charakter programu.

„Magia nagości. Polska”

Formuła programu polega na tym, że jego uczestnicy wybierają swoją kandydatkę lub kandydata na randkę jedynie na podstawie ich nagich ciał. „Magia nagości” nadawana była już w Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Niemczech, Włoszech, a nawet w Rosji. Jednak nie wszystkim polskim widzom spodobał się pomysł powstania naszej, rodzimej edycji. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji trafiło kilka skarg, przez co odwołano majową premierę, a nawet mówiono, że program nie trafi do emisji.

Ostatecznie start polskiej edycji jedynie opóźniono, a show stał się wielkim hitem stacji Zoom TV, która już podjęła decyzję, że nakręci kolejny sezon. Produkcja wielokrotnie podkreślała, że program jest też eksperymentem telewizyjnym, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy wybieramy sobie partnerkę lub partnera wyłącznie na podstawie jego cech fizycznych. Głosy sprzeciwu mówiły z kolei, że reality show może mieć negatywny wpływ na psychikę młodych widzów.

