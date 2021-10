„Milionerzy”. Pytanie z poezji pokonało uczestnika. Nie uratowały go dwa koła

W 487. odcinku „Milionerów” jeden z uczestników poległ na pytaniu za 40 tys. zł. Usłyszał pytanie o treści „U Leśmiana”To nie konie tak cwałują i uszami strzygą, jeno tańczą dwaj opoje...„ i cztery propozycje odpowiedzi:

A. razem z polką jest ich troje

B. w tan wciągając z wsi dziewoje

C. gapiów się nie wstydzą

D. Świdryga z Midrygą

Nieszczęsny gracz nie znał odpowiedzi na to pytanie i nie pomogło mu wykorzystanie dwóch kół ratunkowych. Nie pomogło ani „pół na pół”, ani „telefon do przyjaciela”. Zniechęcony uczestnik postanowił wycofać się z dalszej gry i odejść z uzbieraną do tej pory sumą. Nie zostawimy Was oczywiście bez poprawnej odpowiedzi. To Świdryga i Midryga z wiersza o tym samym tytule.

„Milionerzy” – kiedy, gdzie oglądać?

Premierowe odcinki „Milionerów” emitowane są od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN. Teleturniej można także oglądać w serwisie Player.pl.

Czytaj też:

Na grach zarobił już ponad 6,3 mln zł. Kim jest 21-letni Michał „Nisha” Jankowski?