„Wiadomości” TVP kluczyły ws. użycia sceny z serialu Netfliksa. Twórcy memów są jednak bezlitośni

„Wiadomości” TVP wyemitowały w sobotę 30 października zatytułowany „Nielegalna migracja paraliżuje Europę”. Do inscenizacji wykorzystano nagranie z telefonu komórkowego przedstawiające odgrywaną scenę napadu na pralnię pochodzącą z drugiej serii szwedzkiego serialu Netflixa „Snabba cash”, czyli „Szybki cash”. Nigdzie nie poinformowano, że jest to tylko scena z serialu, a nie prawdziwe wydarzenia, co stało się pożywką dla wielu memów.

„Wiadomości” TVP kolejny raz użyły sceny z serialu Netfliksa

To jednak nie koniec tej historii, bo wydawcy „Wiadomości” nie zamierzają przeprosić za wprowadzenie w błąd, a wręcz dalej utrzymują, że autor materiału postąpił prawidłowo. W niedzielę na Twitterze wydano oświadczenie w tej sprawie, a w poniedziałek... materiał wyemitowano kolejny raz.

Tym razem scena znalazła się w materiale zatytułowanym „Europa bezradna wobec nielegalnej migracji”. Za drugim razem poinformowano, skąd pochodzi scena. „To zdjęcia wykonane w Szwecji na planie filmowym serialu kryminalnego. I choć to jedynie inscenizowana strzelanina, to podobne zdarzenia w Szwecji wcale nie są filmową fikcją” – mówi lektor . Później „Wiadomości” kolejny raz podkreśliły, że w Szwecji „rośnie fala przestępczości”.

„Wiadomości” TVP z nagraniem z Netfliksa. Szwedzkie media: Cele propagandowe

O wykorzystaniu klipu przez TVP piszą szwedzkie media, w tym główne dzienniki „Dagens Nyheter”, „Aftonbladet”, czy „Expressen” w swoich internetowych wydaniach. Szwedzkie media zauważają, że film przedstawiający scenę rozegraną na planie filmowym Netfliksa poprzedzono nagłówkiem „Nielegalna imigracja paraliżuje Europę”.

„Polska telewizja państwowa wykorzystała klip do celów propagandowych w programie «Wiadomości»” – pisze Axel Lundqvist z „Expressen”. W swoim tekście zauważa też, że zanim nagranie wykorzystało TVP, to film nagrany na planie filmowym Netfliksa w sztokholmskiej dzielnicy Sundbyberg, był już wcześniej rozpowszechniany w mediach społecznościowych „w celach politycznych” z dopiskiem „Sundbyberg czy wojna domowa w Afryce?”.

