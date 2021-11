Jakimowicz ostro o szczycie klimatycznym, Rachoń z niego drwi. „Ja jestem Polak! Nie wierzę…”

Komentatorzy TVP Info w programie „#Jedziemy” dyskutowali o szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow. Jacek Liziniewicz był sceptyczny do samej polityki klimatycznej, argumentując, że ONZ-owi nie udało się powstrzymać żadnego z wielu światowych problemów, takich jak ubóstwo, głód na świecie, kary śmierci, bronią nuklearną, czy migracjami. – Te porażki trzeba jakoś zamknąć, więc wrzucamy kolejna wielką ideę, przekonujemy ludzi, że trzeba chronić klimat – mówił dziennikarz „Gazety Polskiej Codziennie”.

Jakimowicz dyskutuje z Rachoniem: Będę latał i już

Głos zabrał też Jarosław Jakimowicz, który zestawił globalne problemy z polską polityką.

– Jak słyszę panią Ursulę von der Leyen, panią Angelę Merkel, to w zasadzie mam wrażenie, że na końcu zależy im na tym, żeby straszyć Polskę, dobić, wyciągnąć z niej… – mówił. – Tam chodzi z pewnością o dużo więcej niż o Polskę. O globalne interesy… – przerwał swojemu gościowi prowadzący Michał Rachoń.

– Ale ja wiem, ja wiem... Ale wiesz, o co chodzi… Ja widzę.… Ja jestem Polak, rozumiesz? Nie wierzę w ich globalne myślenie. Eksploatują, oszukują tę Ziemie, oszukują siebie nawzajem, niszcząc ją wszerz i wzdłuż. Latają, jeżdżą, samolotami, w kosmos… Opowiadają te wszystkie pierdoły. Jak przemysł tytoniowy… – mówił dalej Jakimowicz.

– Ty nie będziesz mógł latać samolotem – wtrącił Rachoń, nawiązując do propozycji z unijnego programu Fit for 55, które poprzez zwiększenie obciążeń podatkowych dla branży lotniczej, mają znacząco zwiększyć ceny lotów, co ma docelowo ograniczyć ich liczbę, a zatem emisję gazów cieplarnianych. – Będę latał – spierał się Jakimowicz. – Nie będziesz mógł – podkreślał Rachoń.

– Będę! – odparł Jakimowicz i kontynuował poprzednią myśl. – Jak przemysł tytoniowy, który wiesz, najpierw miliony ludzi umrze na raka, a później dadzą milion na fundację i mówią, że jest super – skończył.

– I się kłóci ze mną – znowu wrócił do poprzedniego tematu Rachoń . – Przemysł lotniczy będzie zakazany. I nie będziesz latał, bo będziesz musiał mieć swój… – mówił.

– Będę latał, będę latał – powtarzał Jakimowicz.

– „Będę latał”. Jarek Jakimowicz bojkotuje Fit for 55 – drwił prowadzący, głośno się śmiejąc.

Jakimowicz puka się w głowę słysząc o dziurze ozonowej

Z kolei kolejny komentator TVP Info, były komisarz policji Jacek Wrona przypomniał problem dziury ozonowej, o którym mówiło się w latach 80. i 90. – Jeszcze niedawno nas straszono dziura ozonową, która miała nas wyssać w kosmos. I okazało się, że dziura ozonowa się nie liczy – mówił Wrona, wspierany w tym zdaniu przez Rachonia.

– Sprayów jak będziesz używał to… – mówił Jakimowicz zagłuszany przez Wronę i Rachonia i w tym samym momencie pukał się w głowę. – Oszukują ludzi, kurcze – dodał.

W tym miejscu warto jednak podkreślić, że to, że dziura ozonowa przestała rosnąć, jest właśnie przykładem sukcesu naukowców i całej społeczności międzynarodowej, która zgodziła się wspólnie wdrożyć kolejne regulacje służące ochronie warstwy ozonu wokół atmosfery i ograniczające m.in. emisję freonu. Dokładniej tłumaczą to naukowcy na łamach portalu Nauka o Klimacie dla sceptycznych.

