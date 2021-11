Jarosław Jakimowicz o sytuacji na granicy: Kiedy służby będą mogły wreszcie otworzyć ogień?

Jednym z tematów środowego programu „#Jedziemy” na antenie TVP Info była zaostrzająca się sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. – Presja migracyjna trwa nadal. Łukaszenka, póki co nie może się wycofać, czeka na sygnał z Kremla. Myślę, że takie działania zdecydowane, konsekwentnemu, wyważone odnoszą efekt i jeszcze trochę i spowodują, że to się skończy – mówił komentator TVP Info, były komisarz policji Jacek Wrona. – Ale jeszcze musimy być czujni. Pamiętajmy, że metody stosowane przez służby białoruskie będą coraz bardziej agresywne i coraz bardziej bezwzględne – dodał.

Jakimowicz w „#Jedziemy”: Kiedy służby będą mogły otworzyć ogień?

Głos zabrał też Jarosław Jakimowicz. – Ja zadam pytanie Jackowi, bo on się na tym zna. Kiedy służby graniczne, będą wreszcie mogły otworzyć ogień, do tych, którzy atakują? – spytał.

– Nie no, daj spokój – stanowczo wszedł mu w słowo prowadzący Michał Rachoń. – Oby się nigdy nic takiego nie wydarzyło – dodał.

– Ale kiedy jest takie prawo? Ja nie mówię, ze tak ma być, ale kiedy… kiedy? – dopytywał Jakimowicz mimo słów Rachonia.

– J arku, jest cały szereg działań, które służby mają prawo użyć w stosunku do agresywnych osób. Wiec spokojnie. Użycie broni to jest absolutna ostateczność . Miejmy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie –odparł Wrona. – Jest szereg innych możliwości technicznych, metod technicznych i narzedzi, wiec spokojnie – dodał.

– Dobrze, ale dużo osób o tym mówi i o to pyta – ciągnął Jakimowicz

Rachoń uciął temat, podkreślając, że prezydent Andrzej Duda podpisał już ustawę o zaporze na granicy.

