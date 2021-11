TVP odmówiła emisji reklamy z polską olimpijką. „Narusza wrażliwość widzów”

Kampania prowadzona pod hasłem „Jestem kobietą” przygotowana została dla marki Yes. To reklama biżuterii, w której głównymi bohaterkami zostały Aleksandra Żebrowska, Aleksandra Wiederek-Barańska, Bogna Golec, Christina Flagmeier oraz Katarzyna Zillmann z Julią Walczak.

Ta pierwsza to businesswoman, matka trójki dzieci i żona Michała Żebrowskiego. Druga jest aktywistką zachęcającą do profilaktyki chroniącej przed rakiem piersi. Trzecia to modelka plus size, czwarta modelką została w wieku 74 lat. Ostatnia para to wioślarka i jej partnerka, które w reklamie pokazują swój pocałunek.

Reklamy Yes nie zobaczymy w TVP w jednej konkretnej wersji

Telewizja Polska wydała komunikat, w którym informuje o rezygnacji z emisji reklamy. Nieoficjalnie portal Wirtualne Media ustalił, że decydentom na Woronicza nie spodobały się szczególnie trzy fragmenty spotu. Mowa o scenie karmienia dziecka piersią przez Żebrowską i ujęciu z odsłoniętym dekoltem Wiederek-Barańskiej, która jest po mastektomii. Reklamę z tymi fragmentami stacja pokaże jedynie po godzinie 20:00.

TVP nie pokaże za to wcale reklamy w wersji z pocałunkiem mistrzyni olimpijskiej Katarzyny Zillmann i jej dziewczyny. Oficjalnego komentarza do tej decyzji jednak nie ma. To nie pierwszy taki przypadek. W połowie ubiegłego roku Telewizja Polska nie pokazała reklamy prezerwatyw Durex, w których występowała popularna para polskich homoseksualistów: Jakub i Dawid. Tłumaczono to wówczas skargami na reklamy z treściami intymnymi.

