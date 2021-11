Jakimowicz obrażał dziennikarza na Marszu Niepodległości. „Nie rozmawiam ze zdrajcami i szmatami”

Reporter Wirtualnej Polski spotkał na Marszu Niepodległości Jarosława Jakimowicza. Gdy zaczął mu zadawać pytanie, aktor zapragnął dowiedzieć się, jakie media reprezentuje dziennikarz. Po informacji, że chodzi o WP, Jakimowicz rzucił: „Nie rozmawiam z wami”. Dalej było już tylko mniej kulturalnie.

Na dociekania reportera, skąd taka decyzja, prezenter z TVP odparł: „Nie rozmawiam ze zdrajcami i szmatami”. – Dlaczego tak? – dopytywał pracownik WP. – Pan się dowie, pan się kolegów spyta, co mnie zrobili i mojej rodzinie. Pan się spyta. Jak panu nie wstyd, kur** – wypalił Jakimowicz. Odchodząc mówił: „ Pan się spyta, pan zobaczy, jak cierpi moja rodzina przez takie skur*********”

Wirtualna Polska opublikowała nagranie z tego zajścia.

Kultura Jarosława Jakimowicza

To nie pierwszy raz, gdy pracownik Telewizji Polskiej wulgarnie odnosi się do innych przedstawicieli mediów. Gdy rozgrywała się sprawa przedłużenia koncesji TVN-owi, nazywał dziennikarzy z tej stacji „szmaciarzami”. Języka nie hamował też w odniesieniu do anonimowych internautów, wobec których rzucał takimi określeniami jak: „Faja” , „brudna zapyziała świnia” , „spaślak” .

Czytaj też:

„Wygląda na to, że Jakimowicz ma obsesję”. Znieważeni przez gwiazdę TVP Info idą do sądu