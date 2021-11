Duży transfer w polskich mediach. Znana dziennikarka przechodzi z TVN do Polsatu

Katarzyna Zdanowicz na antenie TVN pojawiła się już w 2012 roku. Od 2014 roku była prowadzącą programu „Polska i śiat” w TVN 24. Zaczynała od „Dnia na żywo”, a w sierpniu ubiegłego roku mogła też oprowadzić program „Koronawirus raport. Szkoła”. Przed dwoma miesiącami odbyła się premiera jej książki o żonach i partnerkach himalaistów, zatytułowana „Zawsze mówi, że wróci”.

Dziennikarka odeszła z TVN24 w połowie października. Nową pracę ma podjąć na przełomie 2021 i 2022 roku. W Polsacie pojawi się nie po raz pierwszy. To właśnie tam zaczynała swoją telewizyjną karierę, prowadząc różnego rodzaju programy i będąc producentką „Wydarzeń” w latach 2008-2012. Zdanowicz swoje pierwsze kroki w dziennikarstwie stawiała w bydgoskim oddziale „Gazety Wyborczej”.

Wirtualne Media donoszą, że Zdanowicz na początku obejmie prowadzenie głównego wydania „Wydarzeń” w weekendy. Dostanie także popołudniowe wydania w pozostałe dni. Jej pierwszy występ zaplanowano na wieczór sylwestrowy lub 1 stycznia. Innym prowadzącym wydań weekendowych ma być Michał Cholewiński, który do Polsat News przywędrował z kolei z TVP Info.

Przetasowania kadrowe w Polsat News

To nie koniec zmian w Polsat News. W ostatnich miesiącach związany z tą telewizją od 2015 roku Michał Giersz odszedł do CD Projekt Red, gdzie zajmować ma się kompetencjami komunikacyjnymi zespołu. Rzecznikiem Kulczyk FOundation został Grzegorz Łaguna, a Marek Piotr Wójcicki odszedł po 12 latach, nie zdradzając swoich planów na przyszłość.

Do RMF FM odszedł też Rafał Miżejewski, do TVP Info Mateusz Maranowski. Odeszli Magdalena Cenker, Michał Banasiak, Joanna Górska, Wojciech Brzeziński, Mariusz Hradowycz oraz Artur Molęda. Do Polsat News dołączyli za to Agata Biały-Cholewińska, Agnieszka Witkowicz-Matolicz, Ewelina Brzozowa, Katarzyna Szatyłowicz i Nela Krysztofowicz.

