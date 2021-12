40-lecie Bayer Full hucznie świętowane w TVP. Świerzyński opowiedział o porwaniu syna

Zaprezentowany przez TVP koncert odbywał się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu z okazji 40-lecia działalności zespołu Bayer Full. Rozpoczął się od wykonania przez lidera grupy – Sławomira Świerzyńskiego – utworu „Life is life” z Herwigiem Rüdisserem – wokalistą grupy Opus. Następnie zaprezentowali się prowadzący: Katarzyna Cichopek i Aleksander Sikora. Kilkuletnia wnuczka Świerzyńskiego przyniosła mu kwiaty, a następnie rozpoczął się ciąg występów różnych gwiazd disco-polo.

Na benefisie Bayer Full pojawiła się m.in. Shazza, prowadzący „Disco Relax” Tomasz Szamborski, Patrycja Runo oraz Marcin Miller z zespołu Boys. Następnie zagrały zespoły: Classic, Zbóje i Baby Full, czyli dzieci Świerzyńskiego. W Zabrzu wystąpili też Andre, Drupi, zespół Mejk, Boys i ponownie Patrycja Runo. Lider Bayer Full zaśpiewał fragment swojej piosenki po Chińsku, a na koniec usłyszał „Sto lat” od wszystkich wykonawców i publiczności.

Benefis Bayer Full. Wspominano życie Świerzyńskiego

Koncert przeplatany był scenkami i wspomnieniami z życia Sławomira Świerzyńskiego. Pokazano „pierwszą miłość muzyka”, panią Małgorzatę. Przypomniano, iż mieszkał on w żeńskim internacie. Mówiono o wydarzeniach z 2004 roku, kiedy to porwano syna lidera Bayer Full. – Po tym zajściu w mojej rodzinie, po porwaniu Sebastiana, jak ja straciłem wzrok, moja żona osiwiała... Rodzice, którzy tego nie przeżyli, to nie potrafią tego zrozumieć. Staliśmy się rodziną bardzo ostrożną i kontrolującą siebie, gdzie jesteśmy – mówił muzyk ze łzami w oczach. Emocjonalnie o wszystkim opowiadał także sam Sebastian. W dalszej części koncertu pokazano materiał o stadninie koni Świerzyńskiego, wspomniano też o jego chińskiej karierze.

Katarzyna Cichopek: Bayer Full jest legendą

„Sławomir Świerzyński jest nie tylko bardzo profesjonalnym, ale także świetnym wodzirejem. Potrafi zapanować nad tłumem. Pamiętam takie koncerty w Spodku, gdzie podobno przychodziło kilkanaście tysięcy ludzi. Zabrakło biletów. To robiło ogromne wrażenie. Można lubić, albo nie lubić tę muzykę, ale kiedy kilkunastotysięczny tłum śpiewa twoją muzykę, to przechodzą ciarki” – oceniał Marek Sierocki, którego wypowiedź nagrano przed koncertem i wyemitowano w trakcie benefisu. Pochwał liderowi Bayer Full nie szczędziła też prowadząca, Katarzyna Cichopek. – Bayer Full jest legendą na scenie muzycznej – stwierdziła.

Sławomir Świerzyński i współpraca z TVP

Sławomir Świerzyński w ostatnich latach bardzo mocno współpracuje z TVP, występując m.in. w programach TVP Info, gdzie nie unika kontrowersyjnych wypowiedzi. Muzyk mówił o „opłaconej opozycji”, nazywał Koalicję Obywatelską „Targowicą”, w jego ocenie „LGBT to początek pedofilii”, a Andrzejowi Dudzie „miód kapie z ust”. W ubiegłym roku dziennikarze zarzucili muzykowi, że jego „chińska kariera” to mit. Rozpisywali się także o wyroku w sprawie rozpowszechniania piosenki, do której Bayer Full nie ma żadnych praw

Czytaj też:

Sławomir Świerzyński na pokazach kołder nielegalnie sprzedawał film o Janie Pawle II