„Sylwester Marzeń” TVP w Zakopanem. Szykuje się impreza na 30 tys. osób. Co z obostrzeniami?

„Sylwester Marzeń” w Zakopanem każdego roku przyciąga prawdziwe tłumy. Nie tylko przed ekrany, ale też na kilkusetmetrowy obszar przed amfiteatrem. Zastępca burmistrza Agnieszka Nowak-Gąsienica przekazała, że dokumenty złożone przez TVP przewidują imprezę masową na 30 tys. osób. Miasto rozważa oczywiście zorganizowanie koncertu bez udziału publiczności, ale bardziej prawdopodobne jest wpuszczenie osób z certyfikatami covidowymi i 250 niezaszczepionych.

– Na dzisiaj takie imprezy wolno zorganizować na 250 osób niezaszczepionych, a pozostałe osoby mogą dobrowolnie okazać paszport covidowy. Organizator zrobił krok dalej wbrew temu, co mówi ustawodawca. Poprosił, aby osoby niezaszczepione, chcące wziąć udział w imprezie, miały ze sobą aktualny test antygenowy, nie starszy niż 48 godzin. Czyli dokładnie tak, jak jest na lotniskach w całym naszym kraju – przekazała Nowak-Gąsienica.

Nikt nie wie jednak, w jaki sposób organizatorzy mieliby sprawdzać, którzy uczestnicy zabawy na Równi Krupowej są zaszczepieni lub przebadani, a którzy nie. Według prawa osoby biorące udział w takich imprezach nie muszą okazywać certyfikatu covidowego. – Chcemy sylwestra zorganizować zgodnie z prawem, ale też z poszanowaniem wszystkich zakazów i nakazów związanych z pandemią – podkreślał burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

Sylwester Marzeń 2021 TVP w Zakopanem

Decyzja o „Sylwestrze Marzeń” 2021 zapadła wyjątkowo późno. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Według prognoz Ministerstwa Zdrowia szczyt czwartej fali ma mieć miejsce w połowie grudnia, a w okolicach świąt i sylwestra fala ma zniżkować. To miało mieć kluczowy wpływ na decyzję podjętą przez władze Zakopanego i Telewizji Polskiej.

Gazeta Krakowska donosi, że rozpoczęły już się prace na Równi Krupowej w centrum Zakopanego. Do stolicy Tatr zjeżdżają kolejne tury z materiałami potrzebnymi do wybudowania sceny plenerowej. Scena będzie mieścić się w tym samym miejscu co dwa lata temu. W poprzednim roku z uwagi na pandemię koronawirusa „Sylwester Marzeń” zorganizowano w Ostródzie.

Koncert Telewizji Polskiej odbędzie się z udziałem publiczności?

Rozkładane są też barierki, które mogą świadczyć o tym, że koncert odbędzie się z publicznością. Wciąż nie wiadomo, jak dużo osób będzie mogło pojawić się w Zakopanem. Obecnie przepisy sanitarne pozwalają na udział publiczności w takich wydarzeniach. Aktualnie obowiązujące obostrzenia są ważne do 17 grudnia. W 2020 r. TVP zdecydowało się zaprosić tancerzy-statystów.

Czytaj też:

Dziś rusza rejestracja na szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat. Którą szczepionkę otrzyma maluch?