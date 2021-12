Jolanta Konopka po 20 latach odchodzi z „Superwizjera” TVN. „To wyszło ze strony firmy”

– To ostatnie premierowe wydanie „Superwizjera”, które mam przyjemność prowadzić. Przez ponad 20 lat byłam częścią zespołu, który w bezkompromisowy sposób opisuje rzeczywistość wokół nas (...). Dziękuję za te wspólne lata. Wszystkiego dobrego i do widzenia! – oznajmiła widzom „Superwizjera” TVN we wtorek 14 grudnia Jolanta Konopka.

Dziennikarka pracowała w TVN przy „Superwizjerze” od 20 lat, zaczęła kierować magazynem śledczym w 2001 roku. Jak opisują Wirtualnemedia.pl, Konopka zdecydowała, że przechodzi na emeryturę. – To nie była tylko moja decyzja. To wyszło ze strony firmy. Jeszcze chwilkę popracowałam jako wolny strzelec i tyle – powiedziała w rozmowie z portalem Konopka.

Konopka po 20 latach przestaje prowadzić „Superwizjer”. W jej miejsce Jarosław Jabrzyk

Dziennikarka zapowiedziała, że teraz będzie odpoczywać, ale nie wykluczyła, że pojawi się w przyszłości na łamach jakiegoś medium, choć zastrzegła, że na pewno nie będzie to TVN. Wirtualnemedia.pl ustaliły, że Konopkę zastąpi Jarosław Jabrzyk, szef zespołu i producent „Superwizjera”.

Magazyn „Superwizjer” pokazywany jest na dwóch kanałach: TVN24 i TVN. W soboty w TVN24 emitowane są premierowe odcinki (program startuje o godz. 20), po których organizowana jest debata ekspertów na temat poruszony przez magazyn, a we wtorki o godz. 22.40 w TVN powtarzany jest sam reportaż.

