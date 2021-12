Przesyt „Für Deutschland” w „Wiadomościach”. Jest apel o surową karę

W życiu pewne są tylko śmierć, podatki i „Fur Deutschland” w wieczornym wydaniu „Wiadomości”. Mimo dużego zamieszania wokół tej kwestii, TVP nie porzuciła nagrania z Donaldem Tuskiem w roli głównej, bombardując nim swoich widzów przy każdej możliwej okazji. Krótki, wyrwany z kontekstu fragment poprzez wielokrotne powtórzenie ma wbić się wyborcom do głów i przekonać ich o silnym związku szefa Platformy Obywatelskiej z naszym zachodnim sąsiadem.

Już w Lipcu Krzysztof Luft z rady programowej TVP pisał skargę w tej sprawie do KRRiT. Zarzucał publicznej telewizji naruszenie kilku podstawowych zasad, m.in. rzetelności i bezstronności. Choć organ przyznał mu rację i ukarał TVP upomnieniem, stacja nie porzuciła swojego zwyczaju. – Jednak ta sytuacja pokazuje, że warto pisać skargi, kiedy TVP w sposób tak rażący narusza zasady – mówił Luft. Zapowiadał, że dalsze powtarzanie klipu z „Fur Deutschland” sprowokuje go do pisania kolejnych skarg.

Kolejna skarga na „fur Deutschland”

Po umieszczeniu w „Wiadomościach” z 10 grudnia wspomnianego zwrotu, pod kolejną skargą podpisało się już trzech członków Rady Programowej TVP. Iwona Śledzińska-Katarasińska, Krzysztof Luft i Janusz Daszczyński w swoim piśmie domagają się surowego ukarania stacji. Zwrócili uwagę, że liczba powtórzeń przekroczyła już symboliczną barierę stu wyświetleń.

„Mimo wystąpienia Pana Przewodniczącego, słynna, powtórzona w głównym wydaniu »Wiadomości« już ponad stukrotnie, wypowiedź »fur Deutschland« powróciła w głównym wydaniu »Wiadomości«. Wobec tego uporczywego naruszania przez »Wiadomości« TVP art. 21 Ustawy o Radiofonii i Telewizji, lekceważącego również wystąpienie pana przewodniczącego z początku listopada, oczekujemy podjęcia bardziej stanowczych działań, które skutecznie zapobiegną powtarzaniu tych samych naruszeń Ustawy, na której straży stoi kierowana przez Pana Przewodniczącego Rada” – podkreślono w skardze.

