Program TV na 26 grudnia. „Listy do M. 2”, „40-stka Bayerfull”, a może „Rolnik szuka żony”?

26 grudnia to już ostatni dzień grudniowego świętowania. W drugi dzień świąt obowiązuje zakaz handlu, dlatego otwarte będą tylko nieliczne placówki. To może skłonić wiele osób do spędzenia wolnego dnia przed telewizorem. Sprawdzamy program TV.

Program TV na 26 grudnia. Na TVP 1 kolejna porcja kolęd

Podobnie jak w sobotę, w niedzielę na TVP 1 do południa obejrzymy dwie transmisje mszy świętych (o godzinie 7 i 11). Między nimi publiczny nadawca wyemituje dwa koncerty kolęd: z Ostrej Bramy i Jasnej Góry. Na godzinę 14:55 zaplanowano ponowną emisję filmu dokumentalnego „Maryla. Tak kochałam”, więc osoby, które w sobotę zdecydowały się na inny film, będą mogły nadrobić zaległości. W wieczornej ramówce stacji znalazł się kolejny odcinek serialu „Zniewolona” i reality show „Rolnik szuka żony”.

Na antenie TVP 2 w drugi dzień świąt będzie można obejrzeć dwie części komedii kryminalnej „Vabank”. Wieczorem kanał ten będą mogli włączyć miłośnicy muzyki Disco Polo, ponieważ w ramówce znalazły się dwie części koncertu „40-stka Bayerfull”.

Program TV na drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia pełen klasyków kina

Poranek przed telewizorami chętnie spędzą dzieci, które włączą Polsat. Na godzinę 7:40 zaplanowano początek filmu „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”. Później w programie TV znalazły się trzy klasyczne komedie: „Brzdąc w opałach”, „Bruce Wszechmogący” i „Książę w Nowym Jorku”. W wieczornej ramówce znalazła się druga część filmu „Titanic” Jamesa Camerona.

W niedzielę kino familijne przejmie TVN. O godzinie 8:15 będzie można obejrzeć krótkometrażówkę „Pada Shrek”, a zaraz po niej rozpocznie się film „Happy Feet: Tupot małych stup II”. O godzinie 10:45 widzowie będą mogli przenieść się do czasów neandertalczyków, za sprawą zabawnego filmu animowanego „Krudowie”. O godzinie 15:30 najmłodsi widzowie będą mogli obejrzeć kolejną animację, tym razem będzie to „Grinch”. W wieczornej ramówce TVN znalazł się film „Listy do M. 2”.

Na pozostałych kanałach w niedzielny wieczór również nie zabraknie emocji. Na TVN 7 widzowie będą mogli obejrzeć „Gladiatora”. Puls zaplanował emisję filmu akcji „Mechanik: konfrontacja”. Na Super Polsacie widzowie będą mogli spędzić trzeci wieczór z rzędu w świecie Gwiezdnych Wojen. Tym razem o 20:05 rozpocznie się ostatnia część klasycznej trylogii „Powrót Jedi”.

Czytaj też:

Co nowego w tym tygodniu na Netflix? Lista seriali i filmów