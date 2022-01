Netflix ostrzega już także w Polsce: Współdzielenie konta niezgodne z regulaminem

Netflix, podobnie jak inne serwisy streamingowe, pozwala współdzielić konta między kilku użytkowników, o ile mieszkają oni w tym samym domu. Każdy posiadacz usługi może utworzyć pięć kont, rozdzielając je pomiędzy mieszkańców tego samego gospodarstwa. Praktyka często jest jednak inna, ponieważ ze względu na oszczędności, serwis dzielą czasem osoby mieszkające osobno.

Platforma stramingowa Netflix postanowiła przypomnieć, że takie współdzielenie kont jest niezgodne z regulaminem korzystania z usługi. Podobne komunikaty wysyłano już do klientów w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Wybranym użytkownikom przypomina się o punkcie 4.2 umowy, przypominającym o zasadach świadczenia usług. W skrajnych przypadkach firma może zawiesić, a nawet zlikwidować takie konto.

Nie wiadomo obecnie, czy komunikaty pojawią się u wszystkich użytkowników Netfliksa. Jak dowiedział się portal wirtualne media, cała procedura jest dopiero na etapie testów.

Netflix testuje weryfikację dwuskładnikową

Netflix w czerwcu 2021 roku rozpoczął testy weryfikacji dwuskładnikowej. Celem było to, aby na jedno konto nie logowały się osoby z różnymi adresami IP. Chociaż w regulaminie platformy zapisane jest, że z jednego konta korzystać mogą tylko członkowie jednego gospodarstwa domowego, często hasło do niego jest przekazywane między osobami, które nie mieszkają razem (najczęściej dzieje się tak w przypadku członków rodziny czy przyjaciół). To oczywiście powoduje, że Netfliksowi ucieka część osób, które w normalnych okolicznościach płaciłyby za usługę.

Netflix chce blokować współdzielenie kont?



W marcu 2021 roku Netflix rozpoczął testy nowej funkcji, która dodatkowo weryfikuje użytkowników. Subskrybentom, przy próbie zalogowania pojawiał się komunikat: „Jeśli nie mieszkasz z właścicielem tego konta, musisz założyć własne, aby kontynuować oglądanie”. Aby korzystać dalej z serwisu, trzeba było wpisać otrzymany wiadomością e-mailową lub SMS-em kod.

Na początku tego roku użytkownicy z Włoch podawali, że komunikat podobnej treści pojawia się teraz i u nich. We Włoszech, podobnie jak i w Polsce, pojawia się jednak przycisk „zweryfikuj później”, pozwalający na ominięcie zabezpieczenia. Część użytkowników podaje przy tym, że czasami opcja ta nie działa lub można ją wykorzystać tylko raz.

Mimo testowania nowych zabezpieczeń Netflix nie blokuje jeszcze kont, na których wykryje podejrzaną aktywność. Nie przewiduje także żadnych kar i dopłat za współdzielenie kont.



