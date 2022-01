Megakot ściągnął krytykę na „Królowe życie”. Joanna Lichocka interweniuje

W ciągu ostatnich dni do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło co najmniej sześć wniosków z uwagami co do doboru uczestników programu „Królowe życia” stacji TTV. Ostatnio o produkcji stało się głośno, gdy Jan Śpiewak podjął temat Arkadiusza „Megakota” Zgorzelskiego. Aktywny na Instagramie deweloper ze Szczecina sam przyznał m.in., że aż cztery jego byłe partnerki zmarły w młodym wieku, a o śmierć jednej z nich był podejrzany. „W popularnych nagraniach na YouTube chwali się tym, że nazwał świnię imieniem po byłej dziewczynie, która popełniła samobójstwo” – opisywał jego działania Jan Śpiewak.

Aktywista podkreślał też, że burzliwą przeszłość ma także prowadząca program Dagmara Kaźmierska. Śpiewak zaznaczył, że kobieta w przeszłości odsiadywała wyrok za stręczycielstwo i handel ludźmi. „W jej burdelu handlowano kobietami za 5000 euro. Jak sama pisze pobyt w więzieniu otworzył jej drogę do kariery w telewizji” – wskazywał Śpiewak.

Kontrowersyjne „Królowe życia”. Joanna Lichocka pisze do KRRiT