HBO wycofuje swoją aplikację ze starszych urządzeń. Użytkownicy zasypali firmę skargami

Przez cały styczeń profile społecznościowe HBO zalewane są przez skargi od klientów, którym nie działa aplikacja umożliwiająca oglądanie na telewizorze. Jeżeli was też dotyczy ten problem, to najpewniej spotkaliście się z komunikatem o treści: „HBO Go nie jest wspierane na tym urządzeniu. Niestety, to urządzenie nie jest już wspierane. Wciąż możesz korzystać z serwisu na innych urządzeniach”.

HBO zapowiadało co prawda taką zmianę mailowo i w mediach, jednak najwidoczniej nie do każdego dotarły słowa ostrzeżenia. Skarg i oburzonych głosów jest tak dużo, że korporacja postanowiła wydać specjalne oświadczenie, zamieszczone przez portal naEkranie. Podkreślono, że obecna sytuacje nie jest błędem i nie stanowi jedynie przejściowego kłopotu. To świadoma decyzja o zakończeniu wspierania przestarzałych urządzeń, które nie spełniają wymagań technicznych aplikacji HBO GO.

„W celu zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i prawidłowego działania, aplikacja HBO GO nie będzie dostępna na kilku starszych wersjach systemów operacyjnych, na niewielkiej liczbie urządzeń. Aby kontynuować dostęp możesz wykonać aktualizację systemu operacyjnego na swoim urządzeniu lub skorzystać z innych wspieranych urządzeń” – przekazano w komunikacie.

Z dniem 19 stycznia 2022 platforma nie będzie dostępna na następujących urządzeniach:

Telewizorach Samsung – OS Tizen, wersja 2015,

Telewizorach Samsung Orsay,

Telewizorach LG – WebOS poniżej wersji 3.5,

Konsolach PlayStation 3.

Jest jeden wyjątek. Posiadacze telewizorów Samsung Orsay mogą nadal oglądać HBO GO przy użyciu Apple TV lub urządzenia Google Chromecast. Posiadacze starszych sprzętów nie są oczywiście zmuszeni do kupna nowych telewizorów. Wystarczy niedrogi sprzęt do strumieniowania z aktualną wersją Android TV, który podłącza się do starego urządzenia.

