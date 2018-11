Disney przygotował odpowiedź na „Harry'ego Pottera”? Zobaczcie zwiastun „Artemis Fowl”

Na polski rynek czytelniczy „Artemis Fowl” zawitał tuż po sukcesie prozy J.K. Rowling, dlatego często spotyka się z mniej lub bardziej słusznymi porównaniami. Nie jest to jednak żaden klon sagi o „Harrym Potterze”. Tytułowy bohater stworzony przez Eoina Colfera to potomek sławnego rodu przestępców, którego celem jest przywrócenie rodzinie potęgi i powiększanie majątku. Artemis charakteryzuje się wieloma zdolnościami i wysokim ilorazem inteligencji. Jego przygody w fantastycznym świecie elfów, krasnoludów i trolli wyróżniają się często wplatanym sarkazmem i poczuciem humoru. Mamy tu mniej ciepła i mniej patosu niż w innych produkcjach fantasy dla nastolatków. I bardzo dobrze, bo to właśnie czyni ten tytuł oryginalnym i ciekawym.

Przeniesienie bestsellerowej historii o Artemisie na wielki ekran było kwestią czasu. Skoro wziął się za to Disney, to wiemy, że nie był to czas zmarnowany. Duże nadzieje daje też pierwszy, właśnie opublikowany zwiastun. W głównej roli wystąpi Ferdia Shaw. W produkcji pojawią się także Josh Gad, Miranda Raison, Nonso Anozie oraz gwiazda filmu Judi Dench. Polską premierę zaplanowano na 30 sierpnia 2019 roku, światowa będzie miała miejsce 9 sierpnia.

Czytaj także:

Bohater komiksów doczekał się swojego filmu. „Aquaman” wkrótce w kinach