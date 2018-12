Czarująca Sabrina powróci na ekrany. Netflix pokazał zwiastun drugiego sezonu

Już 5 kwietnia 2019 roku na Netfliksie pojawi się kolejna porcja przygód Sabriny Spellman. Z tej okazji w mediach społecznościowych pojawił się krótki trailer, przypominający bohaterów znanych z pierwszej części „Chilling Adventures of Sabrina”. Twórcy zdradzili też, że do obsady dołączą Alexis Denisof i Jedidiah Goodacre. Tego pierwszego możecie pamiętać z „Buffy postrach wampirów”. Drugi znany jest m.in. z serii „Następcy”. Dla tych, którzy nie mogą się doczekać, mamy jeszcze jedną dobrą informację. 14 grudnia tego roku na Netfliksie pojawi się dodatkowy świąteczny odcinek „Chilling Adventures of Sabrina”. W jeszcze młodszą Sabrinę wcieli się Mckenna Grace.

Serial „Chilling Adventures of Sabrina” zadebiutował na Netfliksie 26 października. To reboot serialu o nastoletniej czarownicy Sabrinie Spellman, a jednocześnie adaptacja komiksu z serii Archie Horror. Tytuł ten został wyprodukowany przez Warner Bros i opracowany przez Roberto Aguirre-Sacasa dla platformy Netflix. Serial stworzony został na podstawie serii komiksów o tym samym tytule.

Serial skupia się na postaci Sabriny, która musi okiełznać swoją dwoistą naturę pół-czarownicy, pół-śmiertelnika, podczas walki z siłami zła, które zagrażają jej, jej rodzinie oraz całemu światu. W główną rolę wciela się znana z serialu „Mad Men” Kiernan Shipka. W obsadzie znaleźli się także: Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Richard Coyle i Miranda Otto.

