„Wodnikowe Wzgórze”. Netflix i BBC prezentują pierwszy trailer wspólnej animacji

„Wodnikowe Wzgórze” to animacja inspirowana powieścią Richarda Adamsa. Choć pozornie produkcja ta jest adresowana do dzieci i młodzieży, to niektóre treści w niej zawarte odnoszą się do trudnych tematów przeznaczonych zwykle dla dużo starszej widowni. Netflix i BBC przygotowały remake tej parokrotnie już ekranizowanej historii, zatrudniając do niej całą plejadę brytyjskich gwiazd. Swojego głosu dla animowanych królików użyczyli John Boyega, James McAvoy, Nicholas Hoult, Ben Kingsley i Gemma Arterton.

Fabuła tego miniserialu dotyczy grupy królików, które muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania i narazić się na liczne niebezpieczeństwa w czasie swojej wędrówki. Wszystkie zwierzęta mają przy tym własne imiona, charaktery, a nawet zwyczaje, wierzenia i przysłowia. Za powieść, na której oparto serial, Richard Adams otrzymał Medal Carnegie oraz nagrodę Guardian Children's Fiction Prize. Premiera najnowszej wersji tej opowieści zaplanowana została na 22 grudnia na Netfliksie.

