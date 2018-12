Wiemy już, jak wygląda odnowiony „Hellboy”. Pierwszy zwiastun podzielił fanów

Historia komiksowego Hellboya była już przenoszona na duży ekran. W 2004 roku w filmie wyreżyserowanym przez Guillermo del Toro zagrał go Ron Perlman. W 2008 roku ta sama dwójka odpowiadała za sequel „Hellboy: Złota armia”. Mimo ciepłego przyjęcia ze strony krytyków właściciele praw do tej postaci zdecydowali się na całkowite zerwanie z dotychczasowymi dokonaniami i postawili na reboot serii. Dlatego też najnowszy film, którego premiera planowana jest na 2019 rok, znów będzie nosił tytuł „Hellboy”.

Głównego bohatera zagra tym razem David Harbour, kojarzony m.in. z roli komendanta Jima Hoppera z serialu „Stranger Things”. Reżyserię powierzono Neilowi Marshallowi,który pracował m.in. przy serialach „Gra o tron”, „Westworld” i „Hannibal”. Nowa wersja przygód Hellboya ma od poprzednich odróżniać się także „mroczniejszym klimatem”. Po pierwszym trailerze trudno jednak to odczuć. Widać za to, że wzorem filmów z MCU, twórcy „Hellboya” postawili na humor. Sądząc po komentarzach w mediach społecznościowych, być może było to za dużo humoru, jak na „mroczny” w swoim charakterze film. Oceńcie zresztą sami.

