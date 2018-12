Zwiastun tego filmu mrozi krew w żyłach. Fani horrorów powinni być zachwyceni

„Najnowszy zwiastun pokazuje, że Jordan Peele chce mocno zaznaczyć swoją obecność w kategorii horrorów” – pisze portal rollingstone.com odnośnie trailera filmu „Us”. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji w 2019 roku. Zagrają w niej m.in. Lupita Nyong’o, Winston Duke i Tim Heidecker. Pierwsza zapowiedź tego, co widzowie zobaczą na ekranie trafiła do sieci 25 grudnia. Oto zwiastun, który może zmrozić wam krew w żyłach. Jesteście gotowi?

Początek nie zapowiada niczego strasznego. Rodzina wybrała się na plażę, by spędzić tam czas. Sytuacja zmienia się, kiedy jedno z dzieci dostrzega przerażającą postać. Dalej zwiastun już trzyma w napięciu i wysuwa się z niego prosty wniosek – sami jesteśmy swoimi najgorszymi wrogami. Reżyser sam zdradził, że chodziło mu o pokazanie w filmie „drugiego dna”.

„Us” - kiedy premiera?

Jordan Peele zadebiutował filmem „Get Out”, czyli „Uciekaj” w 2017 r. Za to dzieło zgarnął Oscara za scenariusz oryginalny. „Us” będzie jego drugą produkcją, której premierę zaplanowano na 15 marca 2019 r.