Najbardziej oczekiwane filmy 2019 r. wg IMDb. Całe podium dla jednego gatunku

Na łamach branżowych portali, magazynów filmowych oraz na blogach poświęconych „dziesiątej muzie” często możemy natrafić na stwierdzenie, że 2018 był świetnym rokiem dla filmów. Czy młodszemu – 2019 uda się go przebić, to okaże się dopiero za kolejnych 12 miesięcy. Już teraz wiadomo jednak, że jest na co czekać.

Choć wśród najbardziej wyczekiwanych (przez użytkowników IMDb – światowy odpowiednik Filmwebu) filmów przyszłego roku dominuje jeden gatunek, to fani innego rodzaju produkcji także znajdą tu coś dla siebie. W czołowej dziesiątce znalazł się nawet jeden horror. Na poniższej liście zamieściliśmy zwiastuny ośmiu spośród najbardziej pożądanych tytułów. Dwie nie doczekały się jeszcze trailerów z prawdziwego zdarzenia. Na które z poniższych produkcji czekacie najbardziej? A może macie własnych, mniej medialnych ulubieńców? 1. Kapitan Marvel



2. Avengers: End Game



3. Dark Phoenix



4. Pewnego razu w Hollywood



5. The Irishman



6. To: Rozdział 2



7. Glass



8. Joker



9. Alladyn



10. Hellboy