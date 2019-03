„Hail Satan?” trafi do kin. Jest zwiastun filmu o współczesnych satanistach

Dzięki wsparciu potężnego dystrybutora, dokument zatytułowany „Hail Satan?” dostanie szansę dotarcia do szerokiej rzeszy odbiorców. Wcześniej jednak swoją światową premierę będzie miał na festiwalu Sundance. Tytuł wyreżyserowany przez Penny Lane będzie pokazywał narodziny i wzrost popularności organizacji Satanic Temple (nie mylić z Kościołem Szatana).

– Penny Lane stworzyła otwierający oczy i w pełni satysfakcjonujący film o outsiderach, którzy zjednoczyli się wokół wspólnych celów: miłości i religijnej wolności – podkreślał w czwartek 28 lutego prezes Magnolii Eamonn Bowles. – „Hail Satan?” podnosi na duchu, jest przezabawny i prowokuje do myślenia – dodawał.

O współpracy z Magnolią mówiła też sama Lane. – Kiedy zaczęliśmy pracę nad tym pokręconym dokumentem o nowym ruchu satanistycznym, wiedzieliśmy, że najtrudniejszą częścią będzie znalezienie odpowiednich partnerów, którzy pomogą nam dotrzeć do publiczności. To przecież kontrowersyjna rzecz! Jest o szatanie! Nie mogliśmy jednak mieć więcej szczęścia, trafiając na Magnolię. Oni to kumają, co więcej mogę dodać? – komentowała.