„Gra o tron”. Zobaczcie zwiastun 4 odcinka serialu. Co wydarzy się po wielkiej bitwie?

Uwaga. Tekst zawiera spoilery dotyczące 3. i 4. odcinka ósmego sezonu „Gry o tron”.

Trailer zapowiada ostateczną walkę o Żelazny Tron. Zapowiedź skupia się na ukazaniu nam dwóch kobiet, które stoczą ten pojedynek – obecnej królowej Cersei Lannister i pretendującej do władzy Deanerys Targeryan. – Wygraliśmy wielką wojnę. Teraz wygramy ostatnią wojnę – zapowiada Matka Smoków. W zapowiedzi widzimy też okręty płynące pod żaglami z herbem rodu Targeryan. Z drugiej strony do obrony Królewskiej Przystani przygotowuje się obecna królowa Cersei Lannister i towarzyszący jej Euron Greyjoy.

W momencie, w którym Daenerys wznosi toast za przyszłą walkę u jej boku nie stoi Jon Snow. W całym trailerze Matka Smoków występuje sama lub w towarzystwie innych postaci. Możemy za to dojrzeć ujęcie na którym Jon wraz z Davosem opuszcza konno Winterfell. Czy drogi tej pary bohaterów rozejdą się? Część z widzów trzeciego odcinka zastanawiała się też, czy bitwę z Białymi Wędrowcami przeżyły oba smoki królowej Daenerys. Zwiastun nie pozostawia w tej kwestii wątpliwości. Oba smoki widzimy lecące razem i kołujące nad Winterfell.

„Gra o tron” – kiedy premiera 4. odcinka 8. sezonu?

Czwarty odcinek serialu „Gra o tron” pojawi się na HBO w poniedziałek 6 maja. Do końca sezony pozostały odcinki:

Odcinek 4 (6 maja): 1 godzina, 18 minut

Odcinek 5 (13 maja): 1 godzina, 20 minut

Odcinek 6 (20 maja): 1 godzina, 20 minut

W poniedziałek 29 kwietnia na HBO o godzinie 20:10 obejrzeć można powtórkę 1. odcinka 8. sezonu „Gry o tron”. Wszystkie dotychczas wyemitowane odcinki dostępne są także na HBO GO. Wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO nowym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

Ile zarabiają aktorzy z „Gry o tron”?

Maisie Williams (Arya Stark)

A Maisie Williams grająca Aryę Stark? Jej rolę, podobnie jak jej serialowej siostry zakwalifikowano nie jako postać pierwszoplanową i aktorka ma dostawać 210 tysięcy dolarów za odcinek.



Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Takie same pieniądze dostaje jego serialowy brat Tyrion Lannister, grany przez Petera Dinklage'a. Jego gaża również wynosi 710 tysięcy dolarów.



Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

Inaczej jest w przypadku Nikolaja Costera-Waldau. Za rolę Jaimego Lannistera aktor ma dostawać 710 tysięcy dolarów za odcinek.



Sophie Turner (Sansa Stark)

Z kolei grająca Sansę Stark Sophie Turner ma dostawać mniejsze wynagrodzenie, bo wynoszące 210 tysięcy dolarów. Jej rola została zakwalifikowana jako postać drugoplanowa.



Lena Heady (Cersei Lannister)

710 tysięcy dolarów ma otrzymywać także Lena Heady, grająca królową Cersei Lannister.



Kit Harington (Jon Snow)

Takie same zarobki ma otrzymywać Kit Harington. Jego gaża to również 710 tysięcy dolarów za odcinek.



Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Aktorka grająca Matkę Smoków ma zarabiać 710 tysięcy dolarów za odcinek serialu..