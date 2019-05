Mamy zwiastuny do trzech odcinków „Black Mirror”. Czym zaskoczy nas piąty sezon?

Black Mirror: Season 5

Czarne lustro to antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego świata. Każdy odcinek opowiada inną wyrazistą i trzymającą w napięciu historię poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub smartfon — czarne lustro odbijające codzienność XXI wieku. Za scenariusz i reżyserię serialu odpowiada Charlie Brooker, zaś jego producentami wykonawczymi są Charlie Brooker i Annabel Jones.



Czarne lustro: Striking Vipers

Dawni znajomi ze studiów spotykają się po latach, wywołując serię wydarzeń, które mogą na zawsze zmienić ich życie. Obsada: Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Ludi Lin



Czarne lustro: Rachel, Jack i Ashley Too

Samotna nastolatka pragnie zbliżyć się do swojej ulubionej gwiazdy popu, której życie nie jest aż tak różowe, jak się wydaje… Obsada: Miley Cyrus, Angourie Rice, Madison Davenport



Czarne lustro: Smithereens

Kierowca taksówki działa według ściśle określonego planu do momentu, gdy wszystko wymyka mu się spod kontroli i znajduje się w samym centrum niefortunnych wydarzeń. Obsada: Andrew Scott, Damson Idris, Topher Grace