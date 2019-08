„Dwóch Papieży”. Jest pierwszy zwiastun i plakat filmu Netfliksa o Benedykcie XVI i Franciszku

Tym razem nominowani do Oscarów reżyser „Miasta Boga” Fernando Meirelles i scenarzysta Anthony McCarten przeniosą na ekran opowieść odsłaniającą kulisy najbardziej dramatycznego dojścia do władzy ostatnich dwóch tysięcy lat. W 2012 roku kardynał Bergoglio (Jonathan Pryce), głęboko zawiedziony kierunkiem, w którym zmierza Kościół Katolicki prosi papieża Benedykta (Anthony Hopkins), aby pozwolił mu przejść na emeryturę. Zamiast tego nękany wątpliwościami i stojący w obliczu skandalu Benedykt wzywa swojego najsurowszego krytyka i przyszłego następcę do Watykanu, aby wyjawić mu tajemnicę, która wstrząśnie podstawami kościoła.

Na tle toczącej się za murami Watykanu walki tradycji z postępem i poczucia winy z przebaczeniem, te dwie skrajnie różniące się postacie będą musiały stawić czoła przeszłości i znaleźć wspólny język. To wszystko, aby zapewnić przetrwanie kościoła i nie stracić zaufania milionów wyznawców.

Anthony Hopkins to walijski aktor teatralny i filmowy W 2002 roku otrzymał Oscara. za rolę Hannibala Lectera w filmie „Milczenie owiec”. Z kolei Jonathan Pryce jest znany przede wszystkim z roli Wielkiego Wróbla w serialu „Gra o Tron”.

Premiera „Dwóch Papieży” już w grudniu na Netfliksie.

