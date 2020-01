„Ptaki Nocy”. Film o Harley Quinn z nowym zwiastunem

Najnowszy film produkcji Warner Bros należący do DC Extended Universe opowie historię Harley Quinn, jednej z bohaterek „Legionu Samobójców”, znanej z komiksów i filmów DC jako partnerka Jokera. Tym razem jednak bohaterka musi poradzić sobie bez szalonego złoczyńcy. Po rozstaniu z Jokerem dołącza do superbohaterek Czarnego Kanarka, Łowczyni i Renee Montoyi, aby uchronić młodą dziewczynę.

„Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) to pokręcona historia, opowiadana przez samą Harley w stylu, w jakim tylko ona może ją opowiedzieć. Kiedy najbardziej narcystyczny z bandziorów Gotham, Roman Sionis, i jego oddana prawa ręka Zsasz biorą na cel niejaką Cass, w poszukiwania dziewczyny angażuje się całe miasto. Nieprawdopodobny zbieg okoliczności krzyżuje drogi Harley, Łowczyni, Czarnego Kanarka i Renee Montoyi. Cztery diametralnie różniące się kobiety nie mają wyjścia. Muszą współpracować, żeby pokonać Romana”. – czytamy w opisie tej produkcji.

„Ptaki Nocy” to ósmy film należący do franczyzy DC Extended Universe i pierwszy, który w USA dostał kategorię R, czyli tylko dla dorosłych. Na świecie film będzie miał premierę 7 lutego 2020. W Polsce do kin trafi 28 lutego tego samego roku.

„Ptaki Nocy” – obsada

W filmie zagrają Margot Robbie jako Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead jako Helena Bertinelli / Huntress, Jurnee Smollett-Bell jako Dinah Lance / Black Canary, Rosie Perez jako Renee Montoya, Chris Messina jako Victor Zsasz, Ella Jay Basco jako Cassandra Cain i Ewan McGregor jako Roman Sionis / Black Mask.

