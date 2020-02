Dev Patel na walczy o swoje miejsce w królestwie. Obiecujący zwiastun „The Green Knight”

Scenariusz do filmu oparty jest na legendzie arturiańskiej. Dev Patel ( „Lion. Droga do domu” , „Slumdog. Milioner z ulicy” , „Hotel Mumbai” ) wciela się w dzielnego ale upartego Sir Gawaina, który stara się zapracować na swoje miejsce przy Okrągłym Stole wuja. Poproszony przez króla Arthura (Sean Harris) o opowieść o swoich podbojach, Gawain wyznaje, że nie miał takowych. „Jeszcze” – wtrąca w teaserze królowa (Kate Dickie). „Jeszcze nie masz niczego do opowiedzenia” – dodaje.

Aby zyskać sławę, Gawain postanawia rzucić wyzwanie niezwyciężonemu Zielonemu Rycerzowi (Ralph Ineson), jednak szybko orientuje się, że jego droga do chwały jest kręta i zacieniona przez fantastyczne bestie i obietnicę przelanej krwi. Sir Gawain musi pokonać wszystkie przeszkody, aby obronić swój honor i zdobyć legendarny status w królestwie.

Film „The Green Knight” ( „Zielony Rycerz” – pol.) trafi do kin 29 maja.

Czytaj także:

Polak zagrał w filmie Christophera Nolana. Opowiedział, jak to wyglądało