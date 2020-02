„Proceder”, film o Tomaszu Chadzie, trafi na Netfliksa. Kiedy?

„Proceder” to historia rapera Tomasza Chady – chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem – pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania.

W rolę Tomasza Chady, czyli zmarłego w ubiegłym roku rapera, wciela się Piotr Witkowski, który wystąpił m.in. w takich filmach jak „Kamerdyner”, „Okna, okna” czy „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. W filmie grają ponadto: Agnieszka Więdłocha, Ewa Ziętek, Antoni Pawlicki, Małgorzata Kożuchowska czy Anna Matysiak. Za reżyserię odpowiada Michał Węgrzyn, a scenariusz stworzyli Maciej Chwedo, Aleksandra Górecka, Michał Kalicki i Krzysztof Tyszowiecki. „Proceder” zakwalifikował się do konkursu głównego 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

Śmierć Tomasza Chady

Tomasz Chada reprezentował nurt ulicznego rapu, początkowo związany był z grupą Molesta Ewenement. 14 marca 2018 roku został przetransportowany na oddział ortopedyczny szpitala w Mysłowicach po tym, jak wyskoczył przez okno i doznał poważnego urazu kręgosłupa. 18 marca, ze względu na to, że agresywnie się zachowywał, został przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Rybniku. Tam zmarł na izbie przyjęć w trakcie badań. Tego samego dnia Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła śledztwo w sprawie śmierci rapera.

