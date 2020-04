Powstał pierwszy film o pandemii koronawirusa. Zobaczcie zwiastun

Film o koronawirusie brzmi jak coś, czego nikt nie miałby ochoty teraz oglądać. Mostafa Keshvari jest jednak pewny, że jego produkcja odniesie sukces. W rozmowie z „The Hollywood Reporter” przyznał, że scenariusz przyszedł mu do głowy, gdy jechał windą i czytał o atakach na chińskich turystów. Thriller został nakręcony w Vancouver i jego akcja toczy się w windzie budynku, w którym są ludzie chorzy na koronawirusa. Fabuła – według reżysera – bada strach i rasizm wśród uwięzionej w windzie grupy ludzi.

W filmie występują: Emy Aneke (mechanik windy), Zarina Sterling, Richard Lett, Andrea Stefancikova, Josh Blacker (właściciel budynku) i Andy Canete (zadłużony najemca).

Jak wyjaśnia Keshvari, gdy kręcił film, koronawirus nie był globalną pandemią. – Był znany wówczas jako chiński wirus, ale teraz każdy może go mieć, więc nie jest to problem jednej rasy. Teraz rasa ludzka musi się zjednoczyć, aby pokonać wirusa – wyjaśnia. – Wirus nie dyskryminuje, więc dlaczego my mielibyśmy to robić? – dodał.

