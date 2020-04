10+ filmów o epidemiach. Filmowcy wyprzedzili rzeczywistość?

Obserwując obecną światową sytuację, można byłoby wysnuć śmiałą tezę, że filmowcy wyprzedzili rzeczywistość. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że internauci szukają w sieci produkcji, które opowiadają o epidemiach i wirusach – tak wyjaśnić można między innymi popularność serialu dokumentalnego „Pandemia” na Netfliksie. W odpowiedzi na to, przygotowaliśmy listę filmowych klasyków, które być może was zainteresują.

„World War Z”

Zabójczy wirus, który rozprzestrzenia się przez ugryzienie, przemienia zdrowych ludzi w coś dzikiego. Pochodzenie choroby jest nieznane, a liczba zainfekowanych rośnie z dnia na dzień, co wkrótce staje się światową pandemią.



„Zombie express”

Seok Woo jest przepracowanym menedżerem w dużej seulskiej korporacji. Odeszła od niego żona, a z córeczką ma chłodne relacje. W dniu urodzin dziewczynki Woo wybiera się z nią do mieszkającej w Pusan matki. Wsiadają do szybkiego pociągu KTX i ruszają w drogę. Tymczasem w kraju wybucha epidemia zombie.



„Contagion – epidemia strachu”

Film o śmiertelnym wirusie, przenoszonym drogą powietrzną, który zabija zaatakowane osoby w ciągu kilku dni. Epidemia rozwija się szybko, a lekarze i naukowcy na całym świecie próbują znaleźć lekarstwo i opanować panikę, która rozprzestrzenia się jeszcze szybciej niż sam śmiertelny wirus. Zwykli ludzie walczą o przetrwanie w coraz bardziej podzielonym społeczeństwie.



„Geneza planety małp”

Akcja filmu rozgrywa się we współczesnym San Francisco, gdzie naukowcy prowadzą badania genetyczne, w wyniku których dochodzi do narodzin rasy wybitnie inteligentnych małp i wybuchu wojny o ich dominację nad ludźmi.



„Miasto ślepców”

W jednym ze współczesnych miast szerzy się epidemia ślepoty. Próby znalezienia odpowiedniego leku kończą się fiaskiem, gdyż każdy kontakt z zarażonym powoduje utratę wzroku. Władze miasta podejmują decyzję, by chorych umieścić w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym, a następnie poddać ich kwarantannie.



„Czarna śmierć”

Ulrich i mnich Osmund wyruszają na misję, aby zbadać doniesienia o wiosce omijanej przez szalejącą dżumę.



„28 dni później”

Śmiertelnie niebezpieczny wirus wymyka się spod kontroli. Przenoszony poprzez krew powoduje u zainfekowanych morderczą agresję. W ciągu 28 dni kraj opanowuje epidemia, a nieliczni pozostali przy życiu za wszelką cenę starają się przerwać rozprzestrzenianie wirusa i ocalić przyszłość.



„Zabójczy wirus”

Czworo młodych ludzi próbuje uniknąć zakażenia groźnym wirusem, który zbiera krwawe żniwo na całym świecie. Podróż, choć długa i wyczerpująca, ma dać schronienie i bezpieczne przeczekanie panującej zarazy. Podczas niej muszą stawić czoła pojawiającym się moralnym dylematom, dokonywać trudnych wyborów, zajrzeć w najciemniejsze zakamarki swoich dusz i pokonać przede wszystkim własne słabości.



„Resident Evil”

W supertajnym podziemnym laboratorium firmy trwają prace nad niezwykle niebezpiecznym wirusem. Kiedy ze zbitej próbówki wirus dostaje się do systemu wentylacyjnego, Red Queen - główny komputer, odcina drogę ucieczki pracującym w laboratorium naukowcom. Wszyscy giną. Do laboratorium przybywa elitarna grupa komandosów. Mają trzy godziny, żeby izolować wirus.



„12 małp”

Jest rok 2035. Nieznany wirus niszczy ludzkość. Tylko 1% populacji uchodzi z życiem. Ludzie żyją pod ziemią. Więzień James Cole zostaje wysłany w przeszłość do roku 1996, aby zebrać informacje na temat pochodzenia wirusa. Jednak w wyniku pomyłki trafia do roku 1990, gdzie natychmiast aresztuje go policja.



„Epidemia” (1995)

Zair, lipiec 1967 roku, nieznany wirus dziesiątkuje ludność w dolinie rzeki Motaba, po czym zaraza zostaje opanowana. 27 lat później ta sama śmiertelna pandemia zaczyna się szerzyć na terenie USA.Czytaj także:

