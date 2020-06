Zwiastun nowego filmu z Kevinem Baconem. O czym jest „You Should Have Left”?

Kadr z filmu „You Should Have Left”

Kevin Bacon powraca na wielki ekran w thrillerze „You Should Have Left”. Co nas czeka? Universal Pictures pokazało pierwszy zwiastun produkcji.

Udostępniony zwiastun liczy zaledwie dwie minuty, jednak jest w nim umiejscowionych wiele informacji o nadchodzącej produkcji. – Kocham straszne filmy – mówi na początku zapowiedzi Bacon, opisując film. Później, zarówno on jak i towarzysząca mu na ekranie Amanda Seyfried zdradzają nieco o fabule filmu. „You Should Have Left” opowiada o mężczyźnie, który stawia czoło własnym demonom – komentuje aktorka. W filmie Bacon wciela się w Theo Conroy'a, który, jak tłumaczy aktor, jest skomplikowanym mężczyzną, który „miał dwa życia” . Następnie przechodzimy do ujęć w filmie. Widzimy, jak Theo powoli pogrąża się w paranoję, gdy idealny wakacyjny dom w walijskiej wsi pochłania jego i jego rodzinę. Jakie tajemnice kryje Theo? W jaki sposób ten dom je wyjawi? Czy Theo i jego rodzina przetrwają pobyt tam? Tego dowiemy się z filmu. „You Should Have Left” pojawi się na platformach streamingowych w USA już w czwartek 18 czerwca. Czytaj także:

