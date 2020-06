Patryk Vega pokazał nowy zwiastun filmu „Pętla”. Jest przeznaczony dla kobiet

Film "Pętla" zainspirowany został tzw. aferą podkarpacką, czyli tysiącami kompromitujących nagrań z udziałem biznesmenów i polityków, zarejestrowanych w sieci agencji towarzyskich. W produkcji zagrali: Antoni Królikowski, Piotr Stramowski, Katarzyna Warnke, Rafał Cieszyński, Dagmara Kaźmierska, Maciej Zacharzewski, Sylwia Nowak i Heryk Talar.

Pierwszy zwiastun filmu „Pętla” nie był przeznaczony dla młodszych odbiorców, ponieważ był bez cenzury. Nie brakowało w nim seksu, przemocy i wulgaryzmów. Tym razem Vega postanowił pokazać wersję ocenzurowaną.

Vega o filmie