Patryk Vega pokazał nowy zwiastun filmu „Pętla”. Jest przeznaczony dla kobiet

Film "Pętla" zainspirowany został tzw. aferą podkarpacką, czyli tysiącami kompromitujących nagrań z udziałem biznesmenów i polityków, zarejestrowanych w sieci agencji towarzyskich. W produkcji zagrali: Antoni Królikowski, Piotr Stramowski, Katarzyna Warnke, Rafał Cieszyński, Dagmara Kaźmierska, Maciej Zacharzewski, Sylwia Nowak i Heryk Talar.

Pierwszy zwiastun filmu „Pętla” nie był przeznaczony dla młodszych odbiorców, ponieważ był bez cenzury. Nie brakowało w nim seksu, przemocy i wulgaryzmów. Tym razem Vega postanowił pokazać wersję ocenzurowaną.

Vega o filmie

Vega mówił w lutym o filmie w wywiadzie dla Radia ZET. Stwierdził, że „będzie to bardzo gruby film” . – To fantastyczna historia, której nie było tak naprawdę w Polsce. Pod płaszczykiem działań policyjnych CBŚ wykosiło konkurencję sutenerów na Podkarpaciu, żeby utorować drogę do monopolu dwóm Ukraińcom, którzy stworzyli burdele z górnej półki. Robiąc Carską Rewię, zatrudniali tam tancerki, które oferowały seks z dziewczyną z górnej półki w totalnej dyskrecji – mówił. Jak dodał, „w rzeczywistości w pokojach montowano kamery, gdzie nagrywano polityków, biznesmenów, księży i celebrytów” . – Na koniec dnia te materiały zostały przejęte przez obce służby, żeby sterować sytuacją polityczną w Polsce przed wyborami. Policjanci zamienili się z łowców w zwierzyny i zaczęli być dojeżdżani przez polskie służby, które te nagrania chciały wyciągnąć – wyjaśnił. Reżyser wyjawił ponadto, że pozyskał do współpracy „wszystkich uczestników afery” i będą oni razem z nim promować film.

