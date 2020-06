Weekendowe propozycje na Netfliksie. Filmy, których prawdopodobnie nie oglądałeś, a warto

„Amerykańska fabryka”

Gdy chińska firma ponownie otwiera podupadłą fabrykę w USA, wielu odzyskuje nadzieję. Dochodzi jednak do konfliktu kultur, który brutalnie przerywa amerykański sen.



„What Happened, Miss Simone?”

Dokument o życiu Niny Simone - amerykańskiej pianistki, piosenkarki i aktywistki.



„Nić widmo”

Londyn, lata pięćdziesiąte. Słynny krawiec Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) wraz z siostrą Cyril (Lesley Manville) stanowią centrum brytyjskiej mody, ubierając gwiazdy filmowe, rodzinę królewską, socjetę, damy i debiutantki. Wszystko to w wytwornym stylu The House of Woodcock. Przez życie Woodcocka przewija się mnóstwo kobiet, inspirują go, towarzyszą, on wciąż pozostaje kawalerem. Aż do momentu, w którym w jego życiu pojawia się Alma (Vicky Krieps), która wkrótce staje się jego muzą i kochanką. Jego uporządkowane życie burzy miłość.



„O chłopcu, który ujarzmił wiatr”

Trzynastoletni samouk William Kamkwamba buduje turbinę wiatrową, aby uratować swoją wioskę w Malawi przed głodem. Film oparty na faktach.



„Złodziejaszki”

Kilkuosobowa rodzina żyje pod jednym dachem, utrzymując się z emerytury babci, dorywczych zajęć i drobnych kradzieży. Gdy pewnego dnia w ich domu pojawia się zaniedbana dziewczynka, postanawiają zapewnić jej dach nad głową.



„Obóz godności. Rewolucja w życiu niepełnosprawnych”

Na letnim obozie dla niepełnosprawnych nastolatków tuż obok Woodstock powstał ruch rewolucyjny, który na zawsze zmienił amerykańską rzeczywistość.



„Najbardziej znienawidzona kobieta Ameryki”

Historia Madalyn Murray O'Hair, zdeklarowanej ateistki, począwszy od słynnych batalii sądowych aż po jej zuchwałe porwanie.



„Wszystkie jasne miejsca”

Przypadkowe spotkanie dwójki doświadczonych przez los nastolatków na zawsze zmienia ich życie. W rolach głównych: Elle Fanning i Justice Smith.



„Ballada o Busterze Scruggsie”

Film genialnych braci Coen stanowiący antologię sześciu westernowych opowieści. Każda z nich zawiera oddzielną historię rozgrywającą się na amerykańskim Dzikim Zachodzie.



„Berek”

Piątka przyjaciół spotyka się co rok, aby rywalizować ze sobą w trwającej miesiąc rozgrywce berka. Zabawa rozpoczęła się gdy uczęszczali jeszcze do pierwszej klasy, a reguły są proste: wszystkie chwyty dozwolone! Nie raz ryzykując zdrowie, utratę pracy, czy narażając się swoim kobietom, mają tylko jeden cel: wyeliminować pozostałych uczestników z gry, wykrzykując „Berek!”. Kiedy najlepszy z nich, Jerry, decyduje się wstąpić w związek małżeński, staje się łatwym celem w rozgrywce dla pozostałych graczy. Tylko, czy na pewno nie jest na to przygotowany?



„Nieracjonalny mężczyzna”

Fabuła „Nieracjonalnego mężczyzny” skupia się na historii profesora filozofii z Rhode Island, którego życie staje na głowie, gdy zaczyna spotykać się z jedną ze swoich studentek. W piękną uwodzicielkę wciela się Emma Stone – nowa muza Woody Allena.



„Athlete A. Sport w cieniu skandalu”

Zobacz, jak śledztwo dziennikarskie ujawniło liczne przypadki molestowania młodych kobiet ze strony lekarza kadry amerykańskich gimnastyczek, Larry'ego Nassara.



„Dlaczego jesteśmy kreatywni”

Jedno pytanie zostało zadane 30 największym postaciom współczesnej kultury i popkultury.



„Ujawnienie”

Ważni transseksualni twórcy i artyści opowiadają o przedstawianiu mniejszości trans w hollywoodzkich produkcjach i tym, jaki wpływ wywiera to na ich społeczność.



„Frances Ha”

Frances Ha – niespełniona tancerka, niepoprawna optymistka, urocza neurotyczka. Frances ma 27 lat i każdego dnia budzi się z nowym pomysłem na przyszłość.



„Nikt nie wie, że tu jestem”

Były dziecięcy gwiazdor piosenki zostaje odludkiem pielęgnującym swoją traumę i gniew. W końcu jednak znajduje się kobieta gotowa naprawdę go wysłuchać.



„Żona”

Podróż do Szwecji po odbiór nagrody Nobla staje się dla pisarza i jego żony pretekstem do spojrzenia wstecz na ich wspólne życie.