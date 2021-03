Nastolatki, demony i Sherlock Holmes? „Ferajna z Baker Street” ma pierwszy zwiastun

Do sieci trafił właśnie trailer netfliksowej „Ferajny z Baker Street”. To serial łączący w sobie tak wiele elementów, że trudno przewidzieć, co nas czeka. Premiera jeszcze w tym miesiącu, dlatego najlepiej będzie zobaczyć to na własne oczy.

Według informacji ujawnianych przez Netflix, „Ferajna z Baker Street” opowie o grupie uliczników, badająca paranormalne zbrodnie na zlecenie doktora Watsona i jego tajemniczego partnera, Sherlocka Holmesa. Akcja rozgrywa się w wiktoriańskim Londynie, w którym przełomowe odkrycia nauki (elektryczność) mieszają się z magicznymi elementami (demony, upiory, nieumarli). W zwiastunie mieszają się motywy znane z powieści detektywistycznych, opowiadań Edgara Allana Poego czy seriali o wampirach dla nastolatków. Można w tym dopatrzeć się też swoistego „Stranger Things” epoki wiktoriańskiej. Naprawdę trudno przewidzieć, co wyniknie z tak wybuchowej mieszanki. Zwłaszcza, kiedy na scenę wkroczy Sherlock Holmes. „Ferajna z Baker Street”. Obsada serialu W serialu pojawiają się młodzi aktorzy, których talent ciekawie będzie obserwować. W obsadzie znaleźli się m.in. Thaddea Graham jako Bea, Darci Shaw jako Jessie, Jojo Macari jako Billy, Mckell David jako Spike, Harrison Osterfield jako Leopold. Ze starszych aktorów koniecznie wymienić trzeba Henryego Lloyda-Hughesa jako Sherlocka Holmesa, Royce'a Pierresona jako Johna Watsona i Clarke'a Petersa jako The Linen Mana. Premiera serialu „Ferajna z Baker Street” już 26 marca. Tylko na Netflix. Czytaj też:

„Bridgertonowie” już na planie drugiego sezonu? Szum wywołało zdjęcie z pierwszego sezonu