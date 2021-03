Widowiskowe zwiastuny nowego musicalu Lin-Manuela Mirandy. Powtórzy sukces „Hamiltona”?

Fanom musicalu wystarczy właściwie tylko tytuł tego tekstu. Każdy, kto widział lub chociażby słyszał „Hamiltona”, będzie wiedział, czego się spodziewać. Zwłaszcza, że już w zwiastunach pobrzmiewają znajome rytmy i melodie. Krytycy mogą uznać, że niektóre kompozycje są zbyt podobne do tych znanych z „Hamiltona”. Osoby, które musical Lin-Manuela Mirandy znają na pamięć raczej nie uznają tego jednak za wadę.

O czym jest musical „In the Heights”?

„In the Heights” przenosi na ekran nagrodzony statuetką Tony musical współtworzony przez Lin-Manuela Mirandę i Quiarę Alegríę Hudes. To opowieść o mieszkańcach Washington Heights na Manhattanie. Główny bohater wygrywa los na loterii i chce skończyć z dotychczasowym życiem, by przeprowadzić się na Dominikanę. Podczas trzech dni z jego życia poznajemy jego przeszłość oraz przyjaciół i znajomych z dzielnicy. Czy podczas pożegnania posiadacz szczęśliwego losu może jeszcze zmienić zdanie w kwestii wyjazdu?

„In the Heights”. Obsada i reżyser

W filmie zagrają, zaśpiewają i zatańczą m.in. Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco czy Jimmy Smits. Za reżyserię odpowiada Jon M. Chu („Step Up” 2 i 3, „Iluzja 2”). Amerykańska premiera zaplanowana została na 18 czerwca.

Czytaj też:

