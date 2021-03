Wszystkie zwiastuny w jednym miejscu. „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera” już w czwartek

Nowych Avengersów z tego raczej nie będzie, ale trzeba przyznać, że HBO Max mocno stawia na ulepszoną przez Zacka Snydera wersję „Ligi Sprawiedliwości”. Reżyserska wersja superbohaterskiego hitu z postaciami DC Comics zapowiada się naprawdę ciekawie. W wielu miejscach pobrzmiewają głosy, że jest to zupełnie inny film niż ten z 2017 roku. Jak bardzo można jednak zmienić gotowe dzieło i czy różnice będą także w fabule? O tym przekonamy się dopiero po seansie. Zwiastuny pokazują jednak, że faktycznie wprowadzono sporo zmian odświeżających ten film. Oceńcie sami:

Zack Snyder’s Justice League | Trailer #2



«Batman» Zack Snyder's Justice League | Teaser



«Superman» Zack Snyder's Justice League | Teaser



«Wonder Woman» Zack Snyder's Justice League | Teaser



«Aquaman» Zack Snyder's Justice League | Teaser



«The Flash» Zack Snyder's Justice League | Teaser



«Cyborg» Zack Snyder's Justice League | Teaser



Zack Snyder’s Justice League | Trailer #1

„Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera”

W oryginalnej „Lidze Sprawiedliwości” Bruce Wayne, chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince, by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. W filmie wystąpiła plejada gwiazd kina, w tym Jason Momoa, Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck, Ezra Miller czy Amy Adams. Nie odniósł on jednak takiego sukcesu, jak kolejne części konkurencyjnych „Avengersów” od Marvel Studios. Reżyser Zack Snyder tłumaczył to ingerencjami studia w nakręcony przez niego materiał, dlatego w końcu, po licznych prośbach fanów, otrzymał szansę zaprezentowania własnej wersji. Efekt zobaczymy na HBO Max 18 marca.

